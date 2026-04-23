İran gerilimi Avrupa ekonomisini vurdu: Resesyon kapıda mı?

İran'ı da içine alan Orta Doğu'daki savaş, son iki yılda hiçbir ticaret anlaşmazlığının, gümrük vergisi tehdidinin ya da sanayi durgunluğunun başaramadığını yaptı.

S&P Global tarafından perşembe günü açıklanan öncü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) anketlerine göre, euro bölgesinde iş faaliyeti nisan ayında sert bir düşüş gösterdi.

Blokun 2025 toparlanmasının lokomotifi olarak görülen hizmet sektörü, 2021 başındaki pandemi kapanmalarından bu yana en zayıf seviyesini kaydetti.

Girdi maliyetleri üç yılı aşkın sürenin en yüksek düzeyine sıçradı. İş dünyasının güveni ise 2022 sonundan bu yana en düşük seviyesine indi.

Bir yıldan fazlanın en zayıf seviyesi

Öncü Euro Bölgesi Bileşik PMI'ı marttaki 50,7'den nisanda 48,6'ya gerileyerek büyüme ile daralma arasındaki eşiği gösteren 50 puanın oldukça altına indi. Bu, yaklaşık bir buçuk yılın en düşük seviyesi.

Hizmetler PMI'ı 50,2'den 47,4'e düştü; bu, fiilen 2021 başındaki pandemi kapanmalarından bu yana görülen en zayıf okuma.

S&P Global Market Intelligence başekonomisti Chris Williamson, 'Euro Bölgesi, Orta Doğu'daki savaşın giderek derinleştirdiği ekonomik sorunlarla karşı karşıya. Çatışma, ekonomiyi nisanda daralmaya iterken enflasyonu da sert biçimde yukarı çekti' dedi.

Sanayi üretimi ise paradoksal biçimde ters yönde hareket etti.

İmalat PMI'ı 51,6'dan 52,2'ye çıkarak neredeyse dört yılın zirvesine ulaştı; imalat üretim endeksi ise sekiz ayın en yüksek düzeyine çıktı.

Ancak bu artış yanıltıcı. Blok genelindeki şirketler, beklenen arz sıkıntıları ve ilave fiyat artışları öncesinde girdi siparişlerini öne çekiyor; bu da talepte gerçek bir toparlanmadan ziyade savunma amaçlı stok birikimini yansıtan şekilde manşet üretim rakamlarını yukarı taşıyor.

Euro Bölgesi imalat sektöründe tedarikçilerin teslim süreleri, Temmuz 2022'den bu yana en fazla ölçüde uzadı; bu da Orta Doğu savaşına bağlı tedarik zinciri bozulmalarının doğrudan bir sonucu.

Williamson, 'Nisan öncü PMI'ı, 2024 sonundan bu yana ilk kez daralma bölgesine indi ve ilk çeyrek için sinyalini verdiğimiz %0,2'lik büyümenin ardından GSYH'de çeyreklik bazda %0,1'lik bir düşüşe işaret ediyor' diye ekledi.