  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran gemileri yaktı! Ek Protokolden ayrılacak
Dünya

İran gemileri yaktı! Ek Protokolden ayrılacak

İran'ın 23 Şubat’tan itibaren Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında uygulanan Ek Protokol’den ayrılacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 23:56:00 -
İran gemileri yaktı! Ek Protokolden ayrılacak

Büyükelçi Abadi, sosyal medya hesabı Twitter’dan, Tahran’ın nükleer faaliyetlerini hızlandıracak ve UAEA müfettişlerinin bu ülkede yapacağı denetimleri sınırlandıracak NPT’nin Ek Protokol'üne ilişkin açıklamada bulundu.

Abadi, İran'da "nükleer faaliyetleri hızlandıracak yasanın" 23 Şubat’tan itibaren uygulanacağını belirterek, "Yeni sürece zamanında, sorunsuz bir geçiş sağlamak için bugün UAEA bilgilendirildi." ifadesini kullandı.

Nükleer yasa tasarısı çıkardılar

Muhafazakarların çoğunlukta olduğu İran Meclisi, nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin 27 Kasım 2020'de öldürülmesinden kısa süre sonra nükleer faaliyetleri hızlandırmayı hedefleyen "Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı" yasasını çıkarmıştı.

Hükümet, dış politikada ülkeyi zora sokacağı gerekçesiyle itiraz ettiği yasayı, Anayasayı Koruyucular Konseyinde (AKK) nihai onayı almasının ardından uygulamak zorunda kalmıştı.

Yasa, İran Atom Enerjisi Kurumunun uranyumu en az yüzde 20 zenginleştirmeye başlamasını ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmasını zorunlu kılıyor.

Yasa ayrıca, nükleer anlaşmanın taraflarının 21 Şubat'ta kadar Tahran'ın bankacılık ilişkilerini ve petrol ihracatını normale döndürecek adımlar atmaması halinde, İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında 2016'dan bu yana gönüllü olarak uyguladığı Ek Protokol'den ayrılmasını zorunlu kılıyor.

Tahran yönetimi, Ek Protokol uyarınca, UAEA müfettişlerinin nükleer tesislerini istedikleri anda aniden denetlemelerine izin vermişti. İran'ın Ek Protokol'den ayrılması, Ajans müfettişlerinin denetimlerinin sınırlandırılacağı anlamına geliyor.

 

İran istihbaratına ikinci operasyon! İranlı diplomat tutuklandı
İran istihbaratına ikinci operasyon! İranlı diplomat tutuklandı

Dünya

İran istihbaratına ikinci operasyon! İranlı diplomat tutuklandı

İran'ın destek verdiği Nuceba Hareketi'nden Türkiye'ye skandal tehdit
İran'ın destek verdiği Nuceba Hareketi'nden Türkiye'ye skandal tehdit

Dünya

İran'ın destek verdiği Nuceba Hareketi'nden Türkiye'ye skandal tehdit

İran ve Rusya harekete geçiyor
İran ve Rusya harekete geçiyor

Dünya

İran ve Rusya harekete geçiyor

İran'a karşı olay adım! 'Patlama sesleri duyulabilir'
İran'a karşı olay adım! 'Patlama sesleri duyulabilir'

Dünya

İran'a karşı olay adım! 'Patlama sesleri duyulabilir'

İran'dan kafa karıştıran Türkiye açıklaması
İran'dan kafa karıştıran Türkiye açıklaması

Dünya

İran'dan kafa karıştıran Türkiye açıklaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Turunçgil ihracatında Rusya ilk sırada
Ekonomi

Turunçgil ihracatında Rusya ilk sırada

Türkiye’den 2021 Ocak ayında 245 bin ton turunçgil ihracatı karşılığında 128 milyon dolar gelir elde edildi.
Duyuruldu! ABD'den teslim aldılar
Dünya

Duyuruldu! ABD'den teslim aldılar

Gürcistan ordusunun, ABD'den M2A1 makineli tüfekleri, M249 hafif makineli tüfekleri ve MK19 bombaatarları teslim aldığı belirtildi.

Alabarda: Rezil herifin oğluna Biden çıkıp kahraman diyor
Gündem

Alabarda: Rezil herifin oğluna Biden çıkıp kahraman diyor

Haliç Üniversitesi Öğretim görevlisi ve stratejist Yusuf Alabarda firari hain Can Dündar'a "Amerikan bayrağının altında yatan bu rezil herif..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay