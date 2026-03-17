İran Savaşı'nın tek galibi Rusya mı?

Rusya içinde de bu gelişmelerin yarattığı şaşkınlık dikkat çekiyor. Bazı Rus televizyon programlarında yorumcular ABD’nin askeri gücüne hayranlıkla karışık bir endişe dile getirdi. Milliyetçi çevrelerde yer alan bazı yorumcular Rusya’nın Ukrayna savaşında çıkmaza girdiğini ve Washington’un küresel ölçekte giderek daha agresif bir strateji izlediğini savundu. Kremlin’e yakın Moskovsky Komsomolets gazetesi ise ABD’nin Rusya’nın müttefiklerini birer birer etkisiz hale getirdiğini yazdı. Sonuç olarak İran savaşı Rusya için karmaşık bir tablo ortaya koyuyor. Enerji fiyatlarındaki yükseliş Moskova’ya önemli ekonomik kazançlar sağlarken, İran’ın savunmasız kalması Rusya’nın Ortadoğu’daki stratejik konumuna ve diplomatik prestijine zarar verebilir. Bu nedenle birçok analist, Rusya’nın bu savaştan tamamen galip çıkmadığını, ancak kısa vadede önemli ekonomik avantajlar elde ettiğini düşünüyor. Haber Kaynağı: The National Interest - Peter Rutland