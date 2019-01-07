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İran ekonomide Türkiye'yi örnek alıyor! Paradan 4 sıfır atılacak

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, İran riyalinden 4 sıfırın atılması için hazırladığı tasarıyı hükümete sunduğunu açıkladı.

07 Ocak 2019 Pazartesi 00:15
İran ekonomide Türkiye'yi örnek alıyor! Paradan 4 sıfır atılacak

İran banknotlardan 4 sıfır atmaya hazırlanıyor.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tasarının Bakanlar Kurulunun ardından Mecliste kabul edilmesiyle İran riyalinden 4 sıfırın atılacağını, mevcut 10 bin riyalin 1 tümen olacağını ve 1 tümenin de yeni çıkarılacak 100 riyallik banknotlara denk geleceğini aktardı.

Himmeti, tasarının kabul edilmesiyle yeni banknotların basımına başlanacağını belirtti.

 

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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 00:15
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