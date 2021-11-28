  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran duyurdu: O ülkeyi yok etmek istiyoruz
Dünya

İran duyurdu: O ülkeyi yok etmek istiyoruz

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, 'En büyük hedefimiz İsrail'i yok etmek' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 16:41:00 -
İran duyurdu: O ülkeyi yok etmek istiyoruz

İranlı Öğrenciler Haber Ajansında (ISNA) yer alan açıklamasında, İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İsrail ile Tahran arasındaki gerilime ilişkin konuştu.

Şikarçi, "İsrail'i yok etmek en büyük hedefimiz ve bu amaçtan geri adım atmadık." dedi.

Şikarçi ayrıca, "İsrail'e destek veren Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkeler bu rejimin bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
5 araç birbirine girdi! Yaralılar var
Yerel

5 araç birbirine girdi! Yaralılar var

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde 5 aracın karıştığı feci kazada 1’i kadın, 2 kişi ağır yaralandı.
MHP’nin İzmir teşkilatında 3 istifa
Siyaset

MHP’nin İzmir teşkilatında 3 istifa

İzmir’de Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) 3 meclis üyesi istifa etti.

Dolar kurundaki artış sonrası çok kritik uyarı: Vakit kaybetmeden hemen talep edin
Ekonomi

Dolar kurundaki artış sonrası çok kritik uyarı: Vakit kaybetmeden hemen talep edin

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Yeniocak, döviz kurlarındaki artışların ardından ticari sözleşmelerden kaynaklı borç yükü artan vatandaşlar için..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay