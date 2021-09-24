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Dünya İran duyurdu: Çok yakında yeniden başlayacak
Dünya

İran duyurdu: Çok yakında yeniden başlayacak

İran, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer görüşmelere çok yakında döneceklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 17:46:00 -
İran duyurdu: Çok yakında yeniden başlayacak

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer görüşmelere çok yakında döneceklerini belirtti.

Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul Görüşmeleri için bulunduğu New York'ta Anadolu Ajansı dahil bir grup medya temsilcileriyle bir araya geldi.

İran'ın nükleer görüşmeleri ile ilgili açıklamalar yapan Abdullahiyan, "Viyana müzakereleri dosyasını gözden geçiriyoruz. 4+1 müzakereler çok yakında yeniden başlayacak." dedi.

Abdullahiyan, yapıcı görüşmelerden somut sonuçlar alacaklarına inandıklarını söyledi.

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