İran Dışişleri Bakanı Zarif: Irak ile İran halkları arsındaki bağı hiçbir güç koparamaz

Irak’ı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Irak ile İran halkları arsındaki bağı hiçbir gücün koparamayacağını belirterek, ABD’yi İran ile ilişkilerini bozmak için Irak’a baskı yapmakla suçladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin yarın Irak’a yapacağı tarihi ziyaret hazırlığı için dün akşam saatlerinde Bağdat’a gelen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, önemli açıklamalarda bulundu. İran ve Irak’ı bölge güvenliğinin iki sağlam sütunu olarak nitelendiren Zarif, bu iki ülke olmadan bölgenin istikrar ve huzura kavuşmasının mümkün olmadığını kaydetti. ABD’yi Irak ile İran’ın ilişkilerini bozmaya çalışmakla suçlayan Zarif, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek için Irak’ta bulunduğunu söyledi.

Zarif, yarın Irak’ı ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Şii din adamı Ali Sistani’yi ziyaret edeceğini belirtti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakanı Adil Abdülmehdi’nin daveti üzerine yarın Irak’ı ziyaret edecek olan Ruhani’nin 3 gün sürecek ziyaret kapsamında, Iraklı yetkililerle bir araya gelmesi ve ticaret forumuna katılması bekleniyor.