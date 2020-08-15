İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Beyrut açıklarındaki yabancı savaş gemileri Lübnanlıları tehdit ediyor"

BEYRUT (AA) - İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "Beyrut açıklarındaki yabancı savaş gemileri Lübnanlıları tehdit ediyor" dedi.

Beyrut'u ziyaret eden Zarif, yerel bir televizyona verdiği röportajda "Lübnan halkı, Lübnan'ın iyiliğini istemeyenlerin anlaşmazlığı yaymasına izin verirse, ülkenin geleceğiyle ilgili korkular oluşacaktır" ifadelerini kullandı.

Lübnanlı yetkililere güvence veren Zarif, İran'ın Lübnan'a herhangi bir şeyi dayatmaya değil, yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

Zarif, Lübnan açıklarındaki savaş gemilerinin normal olmadığını belirterek "Beyrut açıklarındaki savaş gemileri Lübnanlıları ve direnişi tehdit ediyor" diye konuştu.

Beyrut'taki liman patlamasına değinen Zarif, bu faciaya ilişkin soruşturmanın Lübnan tarafından yapılması ve bunu Lübnan hükümetinin yürütmesi gerektiğini vurguladı.

Lübnan ordusu, dün yaptığı yazılı açıklamada, Beyrut Limanı'na yanaşan helikopter gemisi PHA Tonnerre'nin Fransız ordusundan mühendis bir ekibi taşıdığını duyurmuştu. Ekipmanlarıyla gelen ekibin Beyrut Limanı'ndaki enkazı kaldırma çalışmalarına katılacağı belirtilen açıklamada, ayrıca gemide tıbbi ve gıda maddelerinin yanı sıra inşaat malzemesinin de getirildiği ifade edilmişti.

Öte yandan, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait HMS Enterprise gemisinin de 6 Ağustos'ta yeniden imar öncesinde patlamanın hasarına ilişkin çalışma yapmak üzere Beyrut'a geldiği kaydedilmişti.