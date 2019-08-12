0553 313 94 23

İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Basra Körfezi’nin güvenliği Körfez ülkelerine ait"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Katarlı mevkidaşı Muhammed Bin Abdulrahman el Sani ile görüşmesinde, Basra Körfezi’ndeki güvenlik ve istikrardan Körfez ülkelerinin sorumlu olduğunu söyledi.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:17
İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Basra Körfezi’nin güvenliği Körfez ülkelerine ait"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Katarlı mevkidaşı Muhammed Bin Abdulrahman el Sani ile görüşmesinde, Basra Körfezi’ndeki güvenlik ve istikrardan Körfez ülkelerinin sorumlu olduğunu söyledi.


İran Dışişleri Bakanı Zarif, Katar’a ziyareti kapsamında başkent Doha’da Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el Sani ile görüştü. İki ülke arasında siyasi ve ekonomik ilişkilerin ele alındığı görüşmede Basra Körfezi’nin güvenliği konusu da ele alındı.


Basra Körfezi’ndeki yabancı güçlerin Körfez’de gerginliği artırdığını belirten Zarif, Körfez’de kurulması planlanan askeri koalisyonun varlık gösteremeden yenileceğini söyledi. Basra Körfezi’ndeki güvenlik ve istikrardan Körfez ülkelerinin sorumlu olduğunu vurgulayan Zarif, "Körfez sularının güvenliği yabancı ülkelerin işi değil" ifadesini kullandı.


Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el Sani ise İran ile siyasi ve ekonomik ilişkinin önemine işaret ederek, bölgenin güvenlik ve istikrarı için İran ile işbirliğinin gerekli olduğunu vurguladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muş belediyesinde personel bayramlaşması
    1. Muş belediyesinde personel..
    2. Mersin Üniversitesi’nin limon..
    3. Yalçın: “Talas-Anayurt tramvay..
    4. Bu bayram çocuklar büyüklere oyuncak..
    5. "Yeni 18 yılların kapısını hep..
    6. Bayramda üç kuşak bir arada
    7. Atıcılık: Plak Atışları Dünya Kupası
    8. Düzce’de ilk günde 222 acemi kasap..
    9. Dalyan Kanalı’na giren genç boğuldu
    10. İran'dan "Basra Körfezi'nde..
    11. MHP'ye bayram ziyaretleri
    12. Eda Tuğsuz'un hedefi dünya ve..
    13. Jandarmanın özel ekibi cinayeti..
    14. (Özel) Bayramda İstanbullular Menekşe..
    15. Çin'deki Lekima tayfununda kayıplar..
    16. "Sözleşmeyi bugün bitireceğimizi umut..
    17. Başkan Babaoğlu bayramlaşma..
    18. Kur'an-ı Kerim'i öğrenen çocuklara..
    19. Devlet desteği ile Mardin’e 1 milyon..
    20. FETÖ’cü alçak Babahan ‘kurban’la dalga..
    21. İzmir'de otluk alanda çıkan yangın..
    22. İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Basra..
    23. Vali Su, güvenlik güçleri ile..
    24. İstanbul’da boş kalan yollar havadan..
    25. Gazişehir Gaziantep salonda çalıştı
    26. TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da..
    27. Hayvan pazarlarında kurban satışı..
    28. Siyasi partilerden bayramlaşma..
    29. Haliliye Belediyesi’nden kurban kesim..
    30. Havuz keyfinin kâbusa dönmesin
    İçi teröristlerle dolu kamyon havaya uçuruldu: 20 ölü!
    İçi teröristlerle dolu kamyon havaya uçuruldu: 20 ölü!
    Hürriyet muhabirleri kıskançlıklarından kafayı yaktı! Kıyas yaparken rezil oldular
    Hürriyet muhabirleri kıskançlıklarından kafayı yaktı! Kıyas yaparken rezil oldular
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak
    Rusya'dan tehdit gibi uyarı!
    Rusya'dan tehdit gibi uyarı!
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Yeni kabinede MHP'li bakanlar olacak mı? Resmi açıklama geldi
    Yeni kabinede MHP'li bakanlar olacak mı? Resmi açıklama geldi
    Bakan Kurum bayram kahvaltısını askerlerle yaptı
    Bakan Kurum bayram kahvaltısını askerlerle yaptı