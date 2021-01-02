  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran Dışişleri Bakanı Zarif ABD Başkanı Trump'ı uyardı: Saldırı olacak
Dünya

İran Dışişleri Bakanı Zarif ABD Başkanı Trump'ı uyardı: Saldırı olacak

Irak'tan istihbarat aldıklarını söyleyen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "İsrailli provokatör ajanların sahte bir savaş sebebi ile Trump’ı sıkıştırmak için Amerikalılara karşı saldırılar planladığını gösteriyor” diyerek Trump'ı uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 18:34:00 -
İran Dışişleri Bakanı Zarif ABD Başkanı Trump'ı uyardı: Saldırı olacak

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, “Irak’tan gelen yeni istihbaratlar, İsrailli provokatör ajanların sahte bir savaş sebebi ile Trump’ı sıkıştırmak için Amerikalılara karşı saldırılar planladığını gösteriyor” diyerek ABD Başkanı Donald Trump'ı uyardı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif Trump'ı uyardı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Donald Trump’ı uyardı. Zarif, “Irak’tan gelen yeni istihbaratlar, İsrailli provokatör ajanların sahte bir savaş sebebi ile Trump’ı sıkıştırmak için Amerikalılara karşı saldırılar planladığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Paylaşımına Trump'ı da etiketleyen Zarif, “Tuzaklara karşı dikkatli ol Trump. Herhangi bir saldırının karşılığı ağır olacak. Özellikle de dostların için” diyerek Trump'ı uyardı.

ABD'de Trump'ın istediği oldu
ABD'de Trump'ın istediği oldu

Dünya

ABD'de Trump'ın istediği oldu

İpler fena gerildi! Biden'dan Trump'a olay sözler
İpler fena gerildi! Biden'dan Trump'a olay sözler

Dünya

İpler fena gerildi! Biden'dan Trump'a olay sözler

Trump'tan Senato'ya Türkiye'yi de ilgilendiren çağrı!
Trump'tan Senato'ya Türkiye'yi de ilgilendiren çağrı!

Dünya

Trump'tan Senato'ya Türkiye'yi de ilgilendiren çağrı!

Ruhani Trump'ı tehdit etti! Kasım Süleymani mesajı...
Ruhani Trump'ı tehdit etti! Kasım Süleymani mesajı...

Dünya

Ruhani Trump'ı tehdit etti! Kasım Süleymani mesajı...

Trump çağrı yaptı: Harekete geçin
Trump çağrı yaptı: Harekete geçin

Sağlık

Trump çağrı yaptı: Harekete geçin

Trump 30 dakika önce yazdı! 6 Ocak'ta darbe yapacağı iddiaları daha da güçlendi
Trump 30 dakika önce yazdı! 6 Ocak'ta darbe yapacağı iddiaları daha da güçlendi

Dünya

Trump 30 dakika önce yazdı! 6 Ocak'ta darbe yapacağı iddiaları daha da güçlendi

Ruhani, Trump'ı Saddam'a benzetti:
Ruhani, Trump'ı Saddam'a benzetti: "Tarihte onursuz bir kişi olarak anılacak"

Aktüel

Ruhani, Trump'ı Saddam'a benzetti: "Tarihte onursuz bir kişi olarak anılacak"

Trump'ın vetosu işe yaramadı! Flaş gelişme
Trump'ın vetosu işe yaramadı! Flaş gelişme

Dünya

Trump'ın vetosu işe yaramadı! Flaş gelişme

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Özcan çolak

Hani intikam yeminleri ne ne oldu??? Şimdi de ABD’nin ARKASINI mı kolluyorsunuz. Korkaklar......
  • Yanıtla
İkinci el fiyatları can yakacak! Otomobil alacaklar dikkat
Otomotiv

İkinci el fiyatları can yakacak! Otomobil alacaklar dikkat

Bir süredir düşüşe geçen 2. el otomobil fiyatları ile ilgili konuşan galericiler fiyatların yeniden yükseleceğini öne sürdü. İkinci el araç ..
Ayasofya haberi büyük tepki çeken Sözcü’den skandal savunma!
Gündem

Ayasofya haberi büyük tepki çeken Sözcü’den skandal savunma!

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin tekrar ibadete açılmasını, “2020’de yaşanan bir felaket” olarak nitelendiren Sözcü, “Kıskanılıyoruz” diye..
Piton yılanı, geyiği saniyeler içinde yuttu! Görenler şok oldu
Gündem

Piton yılanı, geyiği saniyeler içinde yuttu! Görenler şok oldu

Sosyal medyada paylaşılan videoda piton yılanının geyiği saniyeler içinde yediği anlar hayrete düşürdü.

Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay