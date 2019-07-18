0553 313 94 23

İran Dışişleri Bakanı: "İran ile savaşı başlatan bitiren taraf olmayacaktır"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, bölgede bulunan yabancı ülkelerin istikrar ve güvenliği tehdit ettiklerini söyleyerek, ”İran ile savaşı başlatan, bu savaşı bitiren taraf olmayacaktır” dedi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:13
İran Dışişleri Bakanı: "İran ile savaşı başlatan bitiren taraf olmayacaktır"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, bölgede bulunan yabancı ülkelerin istikrar ve güvenliği tehdit ettiklerini söyleyerek, ”İran ile savaşı başlatan, bu savaşı bitiren taraf olmayacaktır” dedi.


New York’ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Zarif, Amerikan televizyonuna konuştu. ABD ile İran arasındaki siyasi ve askeri gerilime ilişkin değerlendirmede bulunan Zarif, İran tarafından düşürülen ABD’ye ait casus uçağına işaret ederek,”İran kendi sınırlarını koruyacaktır. ABD’ye ait casus uçağı İran hava sahasını ihlal etmiş ve bu nedenle düşürülmüştür” dedi.


ABD’nin casus uçağı ile sınır ihlali yapmasının İran milli güvenliği için tehdit oluşturduğunu vurgulayan Zarif, binlerce kilometre uzaklıkta olan ülkelerin bölgeye gelerek istikrar ve güvenliği tehdit ettiklerini söyledi.


ABD ile İran arasında olası bir savaşın yaşanmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Zarif, İran’ın hiçbir zaman savaşı başlatan taraf olmadığını belirterek, "İran ile savaşı başlatan, bu savaşı sonlandıran taraf olmayacaktır” ifadesini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 15:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sturridge'e 6 hafta men cezası
    1. Sturridge'e 6 hafta men cezası
    2. TBMM’de 11. Kalkınma Planı görüşülüyor
    3. Cezaevinden firar ettiler, kimlik..
    4. 11. Kalkınma Planı Genel Kurulda
    5. ‘400 terörist görevlendirildi’..
    6. Türkiye en çok Instagram kullanan..
    7. Turanlı Ailesi Dengir Mir Mehmet Fırat..
    8. Bursa’da ‘Ata Sporları’ coşkusu..
    9. Türk gemisinin kaçırıldığı Gine..
    10. GTB, Gaziantep meyan şerbetini..
    11. Köpeğe dayağa 3 bin 897 TL ceza
    12. 4 yaşındaki küçük kız yardımına..
    13. FaceApp'e FBI soruşturması yolda
    14. Canpolat vatandaşların taleplerini..
    15. Duruş bozukluğu için egzersiz..
    16. Terör kurbanı kardeşlerin ailesi için..
    17. (Özel) Taksiciden örnek davranış
    18. Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında
    19. Mehmet Şevket Eygi'nin turistlerle..
    20. Şahinbeyli sporcu Gazaintep’in gururu..
    21. 26 yıl önce PKK’nın katlettiği..
    22. Milli SİHA kendi rekorunu egale etti!
    23. İran Dışişleri Bakanı: "İran ile..
    24. Atletico Madrid Hermoso'yu transfer etti
    25. Erzincan’da polise mukavemette bulunan..
    26. Bingöl Belediyesi, mevzuat dışı..
    27. Karabükspor’dan üç futbolcu, U19 Milli..
    28. Çakal Carlos kirli planı deşifre etti!..
    29. Ağız ve diş sağlığı taban puanları,..
    30. "Yeni doğan bebeklerde oluşan beyin..
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’