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Dünya İran Dışişleri Bakanı: Bu konuda iyimser değiliz
Dünya

İran Dışişleri Bakanı: Bu konuda iyimser değiliz

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi ile telefon görüşmesinde "ABD ve 3 Avrupa ülkesinin irade ve niyetine dair iyimser olmadıklarını" söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 19:41:00 -
İran Dışişleri Bakanı: Bu konuda iyimser değiliz

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi ile telefon görüşmesinde "ABD ve 3 Avrupa ülkesinin irade ve niyetine dair iyimser olmadıklarını" belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Abdullahiyan ve Yoshimasa, ikili ilişkiler, Afganistan'daki gelişmeler ve nükleer müzakereleri ele aldı.

Ciddi müzakereleri ve "iyi bir anlaşmayı" memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Abdullahiyan, karşı tarafın da iyi niyetini göstermesi gerektiğini kaydederek, "İran ciddi bir irade ve açık bir ajanda ile Viyana'ya gitti. ABD ve 3 Avrupa ülkesinin irade ve niyetine dair iyimser değiliz." görüşlerini paylaştı.

ABD makamlarının bir yandan müzakerelerde bulunmak ve nükleer anlaşmaya dönmek istediğini diğer taraftan ise İran kurumları ve şahıslarına yeni yaptırımlar uyguladığını dile getiren Abdullahiyan, "Önemli olan bu müzakerelerin sonuç vermesi ve Batılı tarafların müzakere masasında iyi niyetlerini ortaya koymasıdır." diye konuştu.

Japonya Dışişleri Bakanı da Viyana'daki nükleer müzakerelerin başlamasından memnuniyet duyduğunu belirterek, kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşılabilmesi için tarafların esneklik göstermesini istedi.

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