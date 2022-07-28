İran destekli milisler Suriye'de katliamlara devam ediyor!
İran, desteklediği milisler aracılığıyla Suriye genelinde dini ve siyasi faaliyetlerine devam ediyor.
Lübnan Hizbullahı'na bağlı üst düzey yetkililerin İran destekli milislere insansız hava aracı eğitimi vermek üzere Suriye'nin antik kenti Palmira'ya gittiği bildirildi.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin haberine göre, Lübnan Hizbullahı yetkilileri İran üretimi İHA'ları Bradley tipi zırhlı muharabe aracıyla Palmira'nın doğu kırsalında İran destekli milislerin üssüne ulaştırdı.
Lübnan Hizbullahı üst düzey yetkililerinin burada İran destekli Şii Fatımiyyun Tugayına bağlı 40 milise İHA eğitimi vereceği ifade edildi.
İran'ın bölgedeki yayılmacılığı devam ediyor
SOHR'ın diğer bir haberine göre, İran'a bağlı bir dini kurumun, Sünni nüfusun yoğun olarak yaşadığı Deyrizor'un batı kırsalında yer alan Hatla kasabasında 12 yaş altındaki çocuklara Şii inancı içerikli dersler verdiği belirtildi.
Öte yandan çocuklara eğitimler sonrasında maddi yardım yapıldığı ve hediyeler verildiği aktarıldı.
İran destekli milislerin Şii inancını yaymak için özellikle yoksul ailelere yönelik faaliyetler yaptığı biliniyor.