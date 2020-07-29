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Aktüel

İran destekli gruplar İdlib'e 300 terörist gönderdi

Yeniakit Publisher
2020-07-29 12:10:56 -
İran destekli gruplar İdlib'e 300 terörist gönderdi

DEYRİZOR (AA) - İran destekli yabancı terörist gruplar, Beşşar Esed rejiminin yığınak yaptığı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yaklaşık 300 unsurluk takviye güç gönderdi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Esed rejiminin kara gücü konumundaki İran destekli gruplar, rejimin yığınak yaptığı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Batı Halep kırsalına askeri konvoy sevk etti.

Deyrizor iline bağlı Elbukemal ilçesinden gece saatlerinde hareket eden konvoyda, İran destekli gruplara mensup yaklaşık 300 teröristin yanı sıra zırhlı askeri araçlar, 4x4 araçlar, ağır ve hafif silahlar yer aldı.

Esed rejimi uzun zamandır İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesine askeri yığınak yapıyor.

- İran destekli grupların Deyrizor'daki varlığı

Rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor.

Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor.

İran destekli gruplar, Deyrizor'da el koydukları mülklerde mezhep temelli eğitim veriyor, kültürel faaliyetler düzenliyor, Şii inancına ait ibadethane olan "hüseyniyeleri" açıyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.




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