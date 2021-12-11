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Dünya İran Cumhurbaşkanı'ndan yaptırım açıklaması
Dünya

İran Cumhurbaşkanı'ndan yaptırım açıklaması

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD ve diğer ülkeler tarafından uygulanan yaptırımların kaldırması konusunda kararlı olunması halinde anlaşmanın sağlanabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 15:27:00 -
İran Cumhurbaşkanı'ndan yaptırım açıklaması

İran'ın komşu ülkelerdeki büyükelçileri ve diplomatik temsilcileriyle bir araya gelen Reisi, nükleer anlaşma ve yaptırımlarla ilgili konuştu.

İran'ın Avusturya'daki nükleer müzakerelere katılmayacağı ve "ciddi olmadığı" yönünde bazı iddiaların ortaya atıldığını dile getiren Reisi, "Biz müzakerelere katıldık ve taslak metni sunarak ciddiyetimizi gösterdik. Karşı taraf yaptırımları kaldırma konusunda kararlı olursa iyi bir anlaşma olur. Biz de kesinlikle böyle bir anlaşmanın peşindeyiz. Düşman yaptırımları devam ettirme ve artırma peşindeyse İran eli kolu bağlı oturmayacaktır. İran bu noktada birçok şey yapabilir." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin son 40 yılda birçok alanda geri kaldığını ve sorunlar yaşadığını aktaran Reisi, "İran'ın bölge ticaretindeki payı çok düşüktür. Irak ve Suriye gibi ticaretin çok olduğu ülkelerde de İran'ın payı azdır, bu artırılabilir. İlk aşamada 20 milyar dolarlık ticaret hacmi 40 milyar dolara çıkabilir." diye konuştu.

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