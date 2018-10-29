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'İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin cep telefonu dinleniyor'

İran Pasif Savunma Teşkilatı Başkanı Celali, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin cep telefonunun dinlendiğini açıkladı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 14:29
'İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin cep telefonu dinleniyor'

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre Celali, "Cumhurbaşkanı Ruhani'nin cep telefonunun dinlendiği son olaydan sonra mevcut telefonlardan  dinleme yapılmasını mümkün kılmayacak şekilde bir telefon üretme kararı aldık"  dedi. Celali, "Ruhani'nin cep telefonunun dinlendiği son olay" ile neyi  kastettiğine ilişkin bilgi vermezken, dinleme yapılmasını mümkün kılmayacak  telefon üretmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü söylemekle yetindi. İran Pasif Savunma Teşkilatı ülkede Genelkurmay Başkanlığına bağlı bir  kuruluş olarak görev yapıyor.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 14:29
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