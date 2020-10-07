İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Sınırlarımıza terörist gönderiliyor

Azerbaycan'ın güney sınır komşunu İran'dan Dağlık Karabağ kriziyle ilgili açıklama geldi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Azerbaycan-İran sınırının yakınlarına "teröristlerin" gönderildiğini söyleyen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bazı kişilerin Suriye ve bölgedeki diğer yerlerden terörist göndermek istemeleri kabul edilemez olduğunu belirtti.

Başka ülkelerin toprak bütünlüğüne ve gerçekliğine saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Ruhani, Türkiye'nin adını vermedi. Ruhani, kim olursa olsun ateşe benzin döken herkesi kınadığını ifade etti.