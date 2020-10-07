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Dünya İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Sınırlarımıza terörist gönderiliyor
Dünya

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Sınırlarımıza terörist gönderiliyor

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Dağlık Karabağ'la ilgili yaptığı açıklamada, Suriye ve başka yerlerden İran sınırına terörist gönderildiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 22:00:00 -
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Sınırlarımıza terörist gönderiliyor

Azerbaycan'ın güney sınır komşunu İran'dan Dağlık Karabağ kriziyle ilgili açıklama geldi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Azerbaycan-İran sınırının yakınlarına "teröristlerin" gönderildiğini söyleyen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bazı kişilerin Suriye ve bölgedeki diğer yerlerden terörist göndermek istemeleri kabul edilemez olduğunu belirtti.

Başka ülkelerin toprak bütünlüğüne ve gerçekliğine saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Ruhani, Türkiye'nin adını vermedi. Ruhani, kim olursa olsun ateşe benzin döken herkesi kınadığını ifade etti.

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