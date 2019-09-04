0553 313 94 23

İran Cumhurbaşkanı Ruhani açıkladı: Üçüncü adım ilan edilecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avrupa Birliği ülkeleri ile yaptıkları görüşmelerde sonuca ulaşamadıkları için nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma doğrultusunda bugün ya da yarın üçüncü adımı ilan edeceklerini açıkladı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:42
İran Cumhurbaşkanı Ruhani açıkladı: Üçüncü adım ilan edilecek

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

AB ile yaptıkları müzakerelerde ihtilaflı birçok önemli konuyu çözdüklerini, daha önce anlaşmazlık bulunan konuların 20 iken şimdi 3'e düştüğünü savunan Ruhani, "İran, AB ile nihai sonuca ulaşamadığı için nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltmayla ilgili üçüncü adımın ayrıntılarını bugün ya da yarın ilan edecek ve onu uygulayacağız." dedi.

Ruhani, AB ile bugün ya da yarın bir neticeye varmalarının uzak ihtimal olduğuna dikkati çekerek, daha önce attıkları adımların ardından yaptıkları müzakerelerde bir neticeye ulaşamadıkları için üçüncü aşamaya geçtiklerini aktardı.

Üçüncü adımdan sonra da anlaşmanın taraflarıyla görüşmeye devam edeceklerini ve müzakere yolunun açık olduğunu dile getiren Ruhani, şunları söyledi:

"Üçüncü adım çok sarsıcı olmayacaktır fakat Atom Enerjisi Kurumu için çok önemlidir ve faaliyetlerine özel bir sürat kazandıracaktır."

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi de yeni adımı belirlenen sürede atacaklarını AB ülkelerine bildirdiklerini kaydederek, Fransa ile yaklaşık bir buçuk aydır sürdürülen görüşmelerin iyi ilerlediğini ve bir sonuca ulaşınca açıklanacağını ifade etti.

Vaizi, Fransa ve AB ülkelerinin atılan adımlardan geri dönüş için kendileriyle müzakere halinde olduğunu ve bir-iki hafta içinde bazı somut gelişmelerin olabileceğini belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:42
  1. Mahmud Vaizi
  2. Ruhani
  3. AB
  4. Hasan Ruhani
  5. İran Cumhurbaşkanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Medyaya dönecek mi? Aydın Doğan kesin kararını açıkladı
    1. Medyaya dönecek mi? Aydın Doğan kesin..
    2. Köprü altında kaza: 1 yaralı
    3. Endonezya yüzlerce atık konteynerini..
    4. ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan..
    5. Hamilelikte yapılması gereken dini..
    6. Fındık banyosu yapan kedinin görüntüsü..
    7. Alanya Belediyesi’nden Zabıta Haftası..
    8. Erdemli’de adli yıl açılışı
    9. Kıymık nasıl çıkartılır?
    10. Patrick Watson 8 yıl aradan sonra..
    11. Aydın'da 25 düzensiz göçmen yakalandı
    12. Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları..
    13. Tavlı: “Bahçe atıklarınızı yol..
    14. Almanya'dan İran açıklaması
    15. Yemeklik salça nasıl yapılır? Yemeklik..
    16. Osmancık Belediyesi Pirinç..
    17. Şehre döndüğünüzde okul çantanız 17..
    18. Yükümlüler okulları yeni eğitim..
    19. Rektör Bağ: “Çardak OSBMYO’nun..
    20. Altıeylül’de kurtuluş etkinlikleri..
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!