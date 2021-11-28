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Dünya İran Cumhurbaşkanı Reisi, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü
Dünya

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile Aşkabat'ta bir araya gelerek ülkelerin geleceğini görüştüler.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 10:14:00 -
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Reisi ve Berdimuhamedov, ticaretin geliştirilmesi dahil ikili ilişkileri ele aldı.

Açıklamada başka detaya yer verilmedi.

Reisi, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Aşkabat'a gitmişti.

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