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İran, casusuluk suçlamasıyla 3 kişiyi tutukladı

İran Yargı Sözcüsü Golam Muhsin İsmaili, İngiltere ve İsrail istihbarat servislerine çalışan 3 kişinin casusluk suçlamasıyla yargılandıklarını ve10’ar yıl hapis cezasına çarptırıldıklarını duyurdu.

27 Ağustos 2019 Salı 13:16
İran, casusuluk suçlamasıyla 3 kişiyi tutukladı

İran Yargı Sözcüsü Golam Muhsin İsmaili, İngiltere ve İsrail istihbarat servislerine çalışan 3 kişinin casusluk suçlamasıyla yargılandıklarını ve10’ar yıl hapis cezasına çarptırıldıklarını duyurdu.


İran Yargı Erki Sözcüsü Golam Muhsin İsmaili başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında ülkedeki yolsuzluk ve adaletsizlikle mücadelede geri adım atmayacaklarını söyleyerek, “Bu konuda herhangi bir kırmızı çizgimiz yok” dedi.Ülke içerisinde yolsuzlukla mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Yargı Sözcüsü İsmaili, yolsuzlukla mücadelede kırmızı çizgilerinin olmadığını vurguladı.


İngiltere ve İsrail istihbarat servislerine çalıştıkları tespit edilen Ares Emiri ve Ali Cevheri’nin 10’ar yıl hapse mahkum edildiklerini belirten İsmaili, Ares Emiri’nin kültürel faaliyetler adı altında casusuluk yaptığının tespit edildiğini söyledi.


İsrail istihbarat servisi ile bağlantılı olduğu tespit edilen Ali Cevheri’nin de 10 yıl hapse mahkum edildiğini aktaran Yargı Sözcüsü İsmaili, Cevheri’nin ülke içerisinde imar faaliyetlerinde bulunduğuna dikkat çekti.


İngiltere ve İran vatandaşı olan Enuşe Aşuri hakkında da bilgi veren İsmaili, Aşuri’nin de 10 yıl hapse mahkum edildiğini açıklayarak, "Bu kişi Mossad’a çalışmaktaydı ve ülke içerisinde bir çok önemli bilgiyi diğer ülkelere aktarıyordu” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 13:16
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