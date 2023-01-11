  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran casusluk skandalıyla çalkalanıyor
Dünya

İran casusluk skandalıyla çalkalanıyor

İran’ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde Savunma Bakanı Yardımcısı olarak görev yapan Alirıza Ekberi’nin İngiltere adına ülkede casusluk yapmak ve İran’a ait önemli bilgileri kasten yabancı istihbarat servisleri ile paylaşmak suçlamasıyla idam cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-11 21:08:00 - 2023-01-11 21:12:00
İran casusluk skandalıyla çalkalanıyor

İran’ın eski Savunma Bakan Yardımcısı Alirıza Ekberi, İngiltere adına casusluk yapmak ve İran’a ait önemli bilgileri kasten yabancı istihbarat servisleri ile paylaşmak suçlamasıyla idama mahkum edildi.

İran’ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde Savunma Bakanı Yardımcısı olarak görev yapan Alirıza Ekberi’nin İngiltere adına ülkede casusluk yapmak ve İran’a ait önemli bilgileri kasten yabancı istihbarat servisleri ile paylaşmak suçlamasıyla idama mahkum edildi. Daha önce İran aleyhine casusluk yaptığı gerekçesiyle 2019’da tutuklanan Ekberi’nin Yüksek Mahkeme’nin hakkında verdiği idam cezasına yönelik itirazı da Yargıtay tarafından reddedilerek onandı.

İstihbarat Bakanlığı yayımladığı bildiride, “Alirıza Ekberi, tamamen bilinçli ve amaçlı bir şekilde ‘MI6’ olarak bilinen İngiltere'nin Gizli İstihbarat Servisi'ne (SIS) ülke hakkında önemli bilgiler sağlayan İngiliz istihbarat servisinin en önemli casuslarından biriydi” ifadeleri kullanıldı.

Ekberi’nin casusluk sürecine ilişkin bilgi verilen bildiride, “Ülkemizin stratejik ve hassas merkezlerinde İngiltere İstihbarat Merkezi için çalışan bir casus tespit edildi. İstihbarat Bakanlığı tarafından söz konusu casusun İngiltere istihbarat merkezi ile nasıl haberleştiği ve iletişim ağları tespit edildi. Son olarak, uygun zamanda ve ilgili adli makamın emriyle casus tutuklandı ve adli süreçten geçtikten sonra cezasına hükmedildi” denildi.

İngiltere’yi karıştıran görüntü: Eski bakanı Matt Hancock, Türkiye’ye saç ektirmeye mi geldi! Bomba iddia
İngiltere’yi karıştıran görüntü: Eski bakanı Matt Hancock, Türkiye’ye saç ektirmeye mi geldi! Bomba iddia

Aktüel

İngiltere’yi karıştıran görüntü: Eski bakanı Matt Hancock, Türkiye’ye saç ektirmeye mi geldi! Bomba iddia

Milli Muharip Uçak için heyecanlandıran gelişme: Roll-out'a hazırladık, o günü bekliyoruz! Son durum
Milli Muharip Uçak için heyecanlandıran gelişme: Roll-out'a hazırladık, o günü bekliyoruz! Son durum

Teknoloji

Milli Muharip Uçak için heyecanlandıran gelişme: Roll-out'a hazırladık, o günü bekliyoruz! Son durum

ABD Donanması ilan etti! İran'ın Yemen'e gönderdiği kalaşnikofları ele geçirdiğini açıkladı
ABD Donanması ilan etti! İran'ın Yemen'e gönderdiği kalaşnikofları ele geçirdiğini açıkladı

Dünya

ABD Donanması ilan etti! İran'ın Yemen'e gönderdiği kalaşnikofları ele geçirdiğini açıkladı

Yunanistan'ı karıştıran
Yunanistan'ı karıştıran "Türkiye" çıkışı! "Bin yıl yaşasam inanmazdım" deyip duyurdu

Medya

Yunanistan'ı karıştıran "Türkiye" çıkışı! "Bin yıl yaşasam inanmazdım" deyip duyurdu

Temel Kotil'den heyecanlandıran
Temel Kotil'den heyecanlandıran "Milli Muharip Uçak" açıklaması

Teknoloji

Temel Kotil'den heyecanlandıran "Milli Muharip Uçak" açıklaması

Heyecanlandıran açıklama! Anka-3 için geri sayım başladı
Heyecanlandıran açıklama! Anka-3 için geri sayım başladı

Teknoloji

Heyecanlandıran açıklama! Anka-3 için geri sayım başladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23