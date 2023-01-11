İran casusluk skandalıyla çalkalanıyor

İran’ın eski Savunma Bakan Yardımcısı Alirıza Ekberi, İngiltere adına casusluk yapmak ve İran’a ait önemli bilgileri kasten yabancı istihbarat servisleri ile paylaşmak suçlamasıyla idama mahkum edildi.

İran’ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde Savunma Bakanı Yardımcısı olarak görev yapan Alirıza Ekberi’nin İngiltere adına ülkede casusluk yapmak ve İran’a ait önemli bilgileri kasten yabancı istihbarat servisleri ile paylaşmak suçlamasıyla idama mahkum edildi. Daha önce İran aleyhine casusluk yaptığı gerekçesiyle 2019’da tutuklanan Ekberi’nin Yüksek Mahkeme’nin hakkında verdiği idam cezasına yönelik itirazı da Yargıtay tarafından reddedilerek onandı.

İstihbarat Bakanlığı yayımladığı bildiride, “Alirıza Ekberi, tamamen bilinçli ve amaçlı bir şekilde ‘MI6’ olarak bilinen İngiltere'nin Gizli İstihbarat Servisi'ne (SIS) ülke hakkında önemli bilgiler sağlayan İngiliz istihbarat servisinin en önemli casuslarından biriydi” ifadeleri kullanıldı.

Ekberi’nin casusluk sürecine ilişkin bilgi verilen bildiride, “Ülkemizin stratejik ve hassas merkezlerinde İngiltere İstihbarat Merkezi için çalışan bir casus tespit edildi. İstihbarat Bakanlığı tarafından söz konusu casusun İngiltere istihbarat merkezi ile nasıl haberleştiği ve iletişim ağları tespit edildi. Son olarak, uygun zamanda ve ilgili adli makamın emriyle casus tutuklandı ve adli süreçten geçtikten sonra cezasına hükmedildi” denildi.