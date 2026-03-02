  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hizbullah İsrail’e füze saldırısını üstlendi: "Hamaney’in intikamı için yapıldı" Terör devleti Lübnan'a saldırı başlattı 2 Mart 1972: Adnan Ötüken'in vefatı (Türk Kütüphaneciliğinin Öncülerinden) Terör saldırıları devam ediyor! Tahran'da çok sayıda kişi hayatını kaybetti Bağdat karıştı! Güvenlik güçlerine ateş açtı ABD Başkanı Trump'tan İran mesajı! Geri adım atmayacak ABD'li siyasetçiden Türkiye uyarısı: Herkes uyansın, Türkiye bir NATO üyesidir! Bakan Tekin'den çok konuşulacak cevap! Mezar başında rakı içenler rahatsız oldu Netanyahu'nun uçağı güvenlik gerekçesiyle Almanya'da bekletiliyor ABD'nin yancısı resmen açıkladı! İngiliz üslerini kullanma izni verdi
Dünya İran, bu kez Suudi Arabistan’ı vurdu! Dünya petrolünün kalbi Aramco rafinerisinden dumanlar yükseliyor
Dünya

İran, bu kez Suudi Arabistan’ı vurdu! Dünya petrolünün kalbi Aramco rafinerisinden dumanlar yükseliyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İran, bu kez Suudi Arabistan’ı vurdu! Dünya petrolünün kalbi Aramco rafinerisinden dumanlar yükseliyor

İran'ın Körfez ülkelerine gerçekleştirdiği saldırılarda son olarak Suudi Arabistan hedef alındı. Ülke ekonomisinin şah damarı Aramco'nun Ras Tanura kentindeki petrol rafinerisini vurdu. Aramco, dünyanın en büyük ham petrol rezervlerine sahip şirketi olarak biliniyor.

İran'ın, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve doğu bölgesini hedef alan saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Son olarak İran, Suudi Arabistan'ın Ras Tanura bölgesinde bulunan, dünyanın en büyük petrol şirketlerinden biri olan Aramco'ya ait petrol rafinerisini vurdu.

Saldırnın hedefinde stratejik öneme sahip Ras Tanura bölgesindeki petrol tesisleri bulunuyor.

Yerel kaynaklara dayandırılan haberlere göre, saldırı sonucu tesiste yangın çıktı. Sky News Arabia'ya göre rafinerinin kapatıldığı belirtildi.

Ayrıntılar gelecek….

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23