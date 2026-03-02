İran, bu kez Suudi Arabistan’ı vurdu! Dünya petrolünün kalbi Aramco rafinerisinden dumanlar yükseliyor
İran'ın Körfez ülkelerine gerçekleştirdiği saldırılarda son olarak Suudi Arabistan hedef alındı. Ülke ekonomisinin şah damarı Aramco'nun Ras Tanura kentindeki petrol rafinerisini vurdu. Aramco, dünyanın en büyük ham petrol rezervlerine sahip şirketi olarak biliniyor.
İran'ın, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve doğu bölgesini hedef alan saldırılar düzenlemeye devam ediyor.
Son olarak İran, Suudi Arabistan'ın Ras Tanura bölgesinde bulunan, dünyanın en büyük petrol şirketlerinden biri olan Aramco'ya ait petrol rafinerisini vurdu.
Saldırnın hedefinde stratejik öneme sahip Ras Tanura bölgesindeki petrol tesisleri bulunuyor.
Yerel kaynaklara dayandırılan haberlere göre, saldırı sonucu tesiste yangın çıktı. Sky News Arabia'ya göre rafinerinin kapatıldığı belirtildi.
Ayrıntılar gelecek….