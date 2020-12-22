İran asker yollayacaktı! Öyle bir tepki geldi ki... 'Karşılık vermek zorunda kalmayalım'

Taliban, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Afganistan'a Şii Fatımiyyun milislerinin gönderilebileceğine dair açıklamasına sert yanıt verdi.

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid tarafından bugün yayınlanan açıklamada, Zarif'in sözleri "sorumsuzca" olarak nitelendi.

Zebihullah'ın açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Geçtiğimiz gün Tolo News ile gerçekleştirdiği bir röportajda İran Dışişleri Bakanı Dr. Cevad Zarif, Afganistan'ın iç işlerine açık bir müdahale olarak ele alınabilecek bazı yorumlarda bulundu.

İranlı yetkililerin böylesi sorumsuzca ve yanlış anlaşılan yorumları, iki dost ve komşu ülke arasındaki ilişkilere zarar verme potansiyeline sahiptir.

İslam Emirliği, BM'nin herhangi bir terör listesinde yer almamaktadır ve İran Dışişleri Bakanı'nın bu bağlamdaki açıklamaları sağlam bir temele dayanmayan, hatalı bilgiler üzerine kuruludur. İranlı yetkilileri böylesi sorumsuz açıklamalar yaparak Afganların hassas konularını provoke etmekten kaçınmaya çağırıyoruz.

Daima, İran dahil tüm komşu ülkelerle olumlu ilişkiler kurmayı ve geliştirmeyi arzulamaktayız ve onlardan da aynısını beklemekteyiz. Bu gerekçeyle, onları gelecekte böylesi açıklamalar yapmaktan kaçınmaya davet ediyoruz ki biz de bir karşılık vermek durumunda kalmayalım."

Cevad Zarif'in açıklamaları

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Kabil hükümetinin istediği takdirde Şii Fatımiyyun milislerini güvenlik amacıyla kullanabileceğini dile getirdi.

Kabil hükümeti bağlantılı Tolo News'e verdiği ve Pazartesi günü yayınlanan röportajda Zarif, bölgede son gündemi değerlendirdi.

Verdiği röportajda Taliban'dan terör örgütü olarak söz eden Zarif'in, Şii Fatımiyyun milislerinin Afganistan'ı işgal edebileceğini ima etmesi dikkat çekti.

Taliban'ın halen İran'ın "terör grupları" listesinde yer aldığının altını çizen Cevad Zarif, Fatımiyyun Tugayı'nın Taliban'a karşı Kabil hükümetine destek amacıyla gönderilebileceğini ifade etti. Zarif şu sözleri kullandı:

"Bu güçler, şayet Afganistan hükümeti onları kullanmak isterse, Afganistan'a yardım edebilecek en iyi güçlerdir."

Fatımiyyun Tugayı, Afganistan asıllı olan ancak İran tarafından silah altına alınan Şii Hazaralardan oluşuyor.

Kaynak: Mepa News