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Dünya İran ajanlarıyla ilgili bomba İstanbul iddiası! "Hafta sonu bunu yapacaklar"
Dünya

İran ajanlarıyla ilgili bomba İstanbul iddiası! "Hafta sonu bunu yapacaklar"

İsrail Dışişleri Bakanı'nın "İstanbul'u terk edin" çağrısından sonra bir başka İsrailli üst düzey isimden bu çağrının nedeniyle ilgili açıklama geldi. O yetkili, İsrail vatandaşlarına "İran saldırı yapacak, İstanbul'u terk edin, evlerinize dönün" diye seslendi.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 12:11:00 -
İran ajanlarıyla ilgili bomba İstanbul iddiası! "Hafta sonu bunu yapacaklar"

İsrail Dışişleri, İstanbul konusunda yeni uyarı yaptı. Üst düzey İsrailli yetkililer yaptığı açıklamada, İran'ın hafta sonu İstanbul'da İsraillilere terör saldırısı düzenlemeye çalıştığına dair "somut" tehditler olduğu konusunda uyardı ve tüm İsrail vatandaşlarını Türkiye'yi derhal terk etmeye çağırdı.

İranlı ajanların İsraillileri öldürmeyi veya kaçırmayı...

İsminin açıklanmaması koşuluyla Times of Israel sitesine konuşan siyasi ve güvenlik yetkilileri, İsrail'in "İranlı ajanların İsraillileri öldürmeyi veya kaçırmayı" planladığı endişeleri üzerine Türkiye'deki vatandaşlarını derhal evlerine dönmeye çağırdı.

Otelde, restoranda, eğlence yerlerinde hedef alınacak...

Yetkililer yaptığı açıklamada, herhangi bir İsraillinin otellerde, restoranlarda ve diğer eğlence merkezlerinde hedef alınabileceği ve "İstanbul'u hemen terk etmesi" konusunda çağrıda bulundu.

İstanbul'da kalıyorsanız kendinizi otel odalarınıza kilitleyin!

Yapılan uyarıda, Türkiye'den ayrılamayan İsrail vatandaşları için kendilerini otel odalarına kilitlemeleri ve İsrailli olduklarına dair işaretleri gizlemeleri söylendi.

Aynı zamanda İsrail'in Channel 12 yetkilileri, İsrail ajanlarının Türkiye'de saldırıları engellemek için Türk mevkidaşlarıyla omuz omuza çalıştıklarını ve yerel yetkililerle mükemmel bir işbirliği olduğunu kaydettiklerini aktardı.

Yetkililer, "İsrail ajanları Türkiye'de saldırıları engellemek için Türk mevkidaşlarıyla omuz omuza çalışıyor ve yerel yetkililerle mükemmel bir işbirliği yürütüyor" ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

VATANSEVER

İSRAİL YİNE BİR OYUN ÇEVİRİYOR ÇÜNKÜ İRAN'DA HUSUSEN İSFAHAN'DA YAHUDİ ÇOK VAR...KAÇIRMAYI BIRAK İSTESE BİNLERCESİNİ ÖLDÜRÜR...MAALESEF HÜKÜMET YİNE KANDIRILDI. BAKALIM OYUNUN ARKASINDAN NE ÇIKACAK...İRAN VE İSRAİL'İN EN BÜYÜK VE ORTAK DÜŞMANI MÜSLÜMANLAR OLDUĞUNU DA UNUTMAYIN!!! YENİ AKİT SEN DE Mİ YEDİN OYUNU...ENTERESAN!!!

mossad-cia kendisi de yapabilir Turkiye aleyhine kurgu terorde mahirdir, bolucu-mezhepci irandan daha mahirdir teror/oldurme konusunda

.......
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