İran açıkladı: Hiç iyi durumda değil

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Herirçi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkedeki durumun iyi olmadığını belirterek, "Hastanede tedavi altına alınanların sayısı düşmediği sürece günlük ölümler de 200'ün altına düşmeyecektir." dedi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberine göre Herirçi, "İran Kovid-19'da hiç iyi durumda değil. Hastanede tedavi altına alınanların sayısı düşmediği sürece günlük ölümler de 200'ün altına düşmeyecektir." dedi.

Ülkenin doğusundaki Rezevi Horasanı'nda vakaların yüzde 300 arttığını aktaran Herirçi, "Ülkenin neredeyse tamamı kırmızı bölge durumundadır. Kırmızı olmayan yerlerin nüfusu 1 milyonun altında." dedi.

Ölü sayısı 16 bine yaklaştı

Ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 216 artışla 15 bin 700'e ulaşmıştı.

Hastalardan 3 bin 695'inin durumunun ağır seyrettiği ülkede, toplam vaka sayısı da 2 bin 333 artarak 291 bin 172'ye yükselmişti.

İran'da Mazenderan, Fars, Doğu ve Batı Azerbaycan, Rezevi Horasanı, Elburz, Huzistan, Loristan, Gülistan, Kirman, Zencan ve İlam "kırmızı bölge" ilan edilmiş bulunuyor. Tahran, İsfahan, Buşehr, Hürmüzgan, Kazvin, Merkezi, Kuzey Horasan, Hemedan, Güney Horasan, Simnan, Sistan-Beluçistan, Erdebil ve Kohgiluye- Buyer Ahmed ise "riskli bölge" olarak belirlendi.