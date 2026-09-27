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Dünya İran Açıkladı: ABD 3 Hastaneyi Bombaladı, Hamaney Enkazdan Çıkarıldı!
Dünya

İran Açıkladı: ABD 3 Hastaneyi Bombaladı, Hamaney Enkazdan Çıkarıldı!

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İran Açıkladı: ABD 3 Hastaneyi Bombaladı, Hamaney Enkazdan Çıkarıldı!

İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Muhsin Haydari, İran İslam Cumhuriyeti Rehberi Mücteba Hamaney’in, savaşın başında yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanenin bombalandığını ve enkazdan çıkarıldığını söyledi.

İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Muhsin Haydari, İran İslam Cumhuriyeti Rehberi Mücteba Hamaney’in, savaşın başında yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanenin bombalandığını ve enkazdan çıkarıldığını söyledi.

Haydari, El Arabi kanalına verdiği röportajda, Mücteba Hamaney’in, İran İslam Cumhuriyeti'nin eski Rehberi Ali Hamaney’in ofisine yönelik saldırıda yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını belirtti.

 

MÜCTEBA HAMANEY HASTANE ENKAZINDAN ÇIKARILMIŞ

Haydari, ABD ile siyonist rejimin, bulunabileceği üç hastaneyi de bombaladığını ve Hamaney'in bombalanan üçüncü hastanenin enkazından çıkarıldığını kaydetti.

Sonraki süreçte Hamaney’in sağlığının yerinde olduğunu öğrendiklerini ve ülkeyi yönetme kapasitesi ile fıkıh bilgisini teyit ettiklerini dile getiren Haydari, hiçbir kurum ve kuruluş ile istişare etmeden Uzmanlar Meclisi olarak kendisini devrim lideri seçtiklerini söyledi.

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