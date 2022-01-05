İran açık açık tehdit etti

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ölüm yıldönümleri nedeniyle Irak'ta kitlesel etkinlikler devam ederken, Şii Koordinasyon Grubu liderleri, ABD'ye tehdit niteliğinde açıklamalar yaptı.

Açıklamalarda, ABD'nin ülkeden çekildiğine yönelik açıklamasının gerçeği yansıtmadığı, kısa süre içinde tüm güçlerin çekilmemesi halinde saldırılara girişileceği mesajları verildi.

Şii Asaib Ehlil Hak Genel Sekreteri Kays el-Hazali, ABD'nin Irak'tan çekildiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyuna yanıltıcı bilgi verildiğini belirterek, "Direnişin evlatları hazırdır. İşgalci ABD’yi Irak’tan çıkmaya zorlayacaklar" dedi. Şii temsilcilerin tehdit içeren açıklamaları sonrası ABD'nin Bağdat'taki askeri üssüne bomba yüklü iki İHA ile saldırı girişiminde bulunuldu. İHA'lar hedeflerine ulaşmadan Irak güvenlik güçleri tarafından düşürüldü. Haşdi Şabi'ye bağlı telegram kanalları, düşürülen ve üzerinde "Süleymani'nin intikamı" yazan İHA'ların fotoğraflarını paylaştı. "İran destekli milisler tarafından ABD ve yerel güçlerine yönelik" saldırıların artacağı istihbaratı üzerine Irak ve Suriye'de ABD üsleri teyakuza geçti.

Reisi: İntikam alırız

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, iki yıl önce İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesi nedeniyle ABD eski Başkanı Donald Trump ve eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun yargılanmaması halinde intikam alınacağını açıkladı. Independent Türkçe’nin haberine göre, Reisi televizyonda yaptığı konuşmada, “Eğer Trump ve Pompeo, General Süleymani’yi öldürme suçundan dolayı adil bir mahkemede yargılanmazsa, Müslümanlar bizim şehidimizin intikamını alacaktır” dedi. Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu el-Mühendis, 3 Ocak 2020’de Trump’ın emriyle silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen saldırıda öldürüldü.

Kanada’dan tazminat kararı

Kanada’nın Ontario eyaletinde bir mahkeme, İran Devrim Muhafızları’nın Ocak 2020’de başkent Tahran yakınlarında Ukrayna Uluslararası Havayolları’na ait bir uçağı düşürmesi sonucu ölen 6 kişinin ailelerine 107 milyon Kanada doları tazminat ödenmesine karar verdi. Bir Amerikan füzesiyle karıştırılmasının ardından kalkıştan sonra 2 füzeyle düşürülen uçakta, aralarında 55 Kanada vatandaşı ve Kanada’da daimi oturma izni olan 35 kişinin de bulunduğu 176 kişi ölmüştü. Ölen 6 yolcunun yakınlarıysa olaydan sorumlu tuttukları İranlı ve diğer ülkelerin yetkililerine dava açmıştı. Ailelerin avukatları Mark Arnold, ekibinin mağdurların borçlarının ödenmesi için Kanada ve yurtdışındaki İran varlıklarına el koymaya çalışacağını söyledi.