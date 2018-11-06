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İran, ABD'yi tehdit etti: Pişman olacaklar

Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yeni yaptırım kararını açıklamasının ardından sular durulmuyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "ABD yönetimi bu adımlardan pişman olacak" dedi.

06 Kasım 2018 Salı 16:31
İran, ABD'yi tehdit etti: Pişman olacaklar

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Başkan Donald Trump liderliğindeki ABD yönetiminin İran'a karşı yürüttükleri siyasetin etkili olmadığını anlayacağını belirterek, "ABD yönetimi attığı bu mantıksız adımlardan pişman olacak." dedi.

Zarif, yayınladığı videolu mesajda, ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin önceki başkanlarının da "İran'a karşı saygısız tavırlar sergilediğine" dikkati çeken Zarif, "ABD'nin eski başkanları tecrübe kazandıkça İran'a karşı üsluplarını değiştirdiler. Sayın Trump'ın hükümeti de İran'a karşı yürütülen siyasetin etkili olmadığını anlayacak ve bunu değiştirmek zorunda kalacaktır. ABD yönetimi attığı bu mantıksız adımlardan pişman olacaktır." diye konuştu.

İsrail ve birkaç küçük devlet dışında ABD'ye destek yok

Kapanan şirketlerin dahi yaptırım listesine alınmasının "ABD'nin çaresizliğinin bir göstergesi" olduğunu dile getiren Zarif, İsrail ve birkaç küçük devlet dışında ABD'nin adımlarını destekleyen kimsenin çıkmadığını ve dünyanın ABD yönetiminin karşısında durduğunu savundu.

ABD yaptırımlarının hedefinde İran halkı olduğunu vurgulayan Zarif, İran hükümetinin "bu düşmanca adımların" halka zarar vermemesini sağlamakla yükümlü olduğunu dile getirdi.

Zarif, "Hükümet, başından itibaren bütün gücüyle buna karşı koymak için yoğun bir çaba gösterdi ve bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlar Kurulu ve diğer tüm toplantılarda gerekli tüm çabaların ortaya konulduğu konusunda halkımıza güvence veriyorum." diye konuştu.

"ABD çıkarları için Suudi Arabistan ve İsrail'in işlediği cinayetleri örtüyor"

"Diplomasi alanında sağlanan bu başarıdan dolayı mutluyum. Bu duruşun gelecekte de etkisini göstermesini temenni ediyorum." diyen Zarif, şunları kaydetti:

"ABD hükümetini kötü günler bekliyor. Washington yönetimi yürüttüğü siyasetin çıkarlarına hizmet ettiği noktasında kendi halkını dahi ikna edebilmiş değil. Bu hükümet kendi ulusal çıkarlarını dahi düşünmüyor. Sadece küçük bir grubun menfaatine hizmet ediyor. Kendi ulusal çıkarlarını savunabilmek için Suudi Arabistan ve İsrail'in işlediği cinayetlerin üstünü örtüyor."

Zarif'ten telefon diplomasisi

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Zarif'in İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ve Norveç Dışişleri Bakanı Ine Marie Eriksen Soreide ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Ekonomisi büyük ölçüde petrole dayanan İran'ın petrol ihracatını hedef alan ikinci aşama yaptırımlar, dün TSİ 08.00'de devreye girdi. Böylece İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) ve ona bağlı İran Petrol Ticaret Şirketi (NICO) ile İran Ulusal Tanker Şirketi'nin (NITC) uluslararası faaliyetleri kısıtlanırken bu kuruluşlar veya bağlı şirketlerden petrol veya petrokimya ürünleri satın alınması dahil olmak üzere petrol ile ilgili işlemlerin engellenmesi planlanıyor.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 16:31
  1. Cevad Zarif
  2. Donald Trump

YORUM YAZ

  • halil45halil451 sa önce
    iranin böyle büyük konusmasi sadece israile yariyor
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