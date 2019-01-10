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İran, ABD'ye meydan okudu: Yaptırımlara uymayacağız!

Irak'ta temaslarda bulunan İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, "Amerika Birleşik Devletlerinin yaptırımlarına uymayacağız" dedi.

10 Ocak 2019 Perşembe 17:14
İran, ABD'ye meydan okudu: Yaptırımlara uymayacağız!

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ABD yaptırımlarının "yasa dışı" olduğunu ve ülkesinin bunlara uymayacağını söyledi.

Zengene, Bağdat'ta konuştu

İran Petrol Bakanı Zengene ile Irak Petrol Bakanı Samir el-Gazban, Bağdat'ta bir araya geldikleri görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

İki ülke arasında başta petrol olmak üzere çeşitli alanlardaki iş birliklerini ele aldıklarını aktaran Zengene, sorulan bir soru üzerine Irak'a ihraç edilen doğal gaz miktarını artırabileceklerini belirtti.

ABD yaptırımlarına uymayacağız

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Zengene ayrıca, ABD’nin yaptırımları devam ettiği sürece petrol ihracatının hacmini veya hedefini müzakere etmeyeceklerini belirterek, "İran'a karşı yasa dışı yaptırımlara uymayacağız." dedi.

Irak Petrol Bakanı Gazban da İranlı mevkidaşıyla iki ülke arasındaki enerji iş birliğini ele aldıklarını dile getirerek, "Irak, hükümetin programları doğrultusunda İranla petrol, gaz ve elektrik gibi enerji alanlarındaki iş birliğini geliştirmek istiyor." ifadesini kullandı.

İranla geçmişte varılan anlaşmaların uygulanması gerektiğine vurgu yapan Gazban, iki ülkenin ortak petrol alanlarının geliştirilmesi konusunda henüz anlaşmaya varılamadığını belirtti.

İran Petrol Bakanı Zengene, bugün resmi ziyaret kapsamında beraberindeki heyetle birlikte Bağdat'a gitmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 17:14
  1. Zengene
  2. İran
  3. Samir el-Gazban
  4. Bağdat

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