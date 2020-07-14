İran "ABD'ye çalışan" bakanlık personelini idam etti
İran'da Savunma Bakanlığı'nda çalışan bir kişi, CIA'ye bilgi verdiği gerekçesiyle idam edildi.
İran’da Savunma Bakanlığı eski çalışanı Reza Asgari’nin CIA’ya çalıştığı tespit edilmişti.
İran Yargı Erki Sözcüsü Gholamhossein Esmaili tarafından yapılan açıklamada, İran’ın füze programına ilişkin bilgileri CIA’ya satan Asgari’nin idam edildiği kaydedildi.
Esmaili, 4 yıl önce bakanlıktan emekli olan Asgari’nin geçtiğimiz hafta idam edildiğini ifade etti.