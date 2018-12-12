İran ABD'nin o iddialarını doğruladı!

İranlı üst düzey bir askeri yetkili Tahran’ın kısa bir süre önce balistik füze denemesi yaptığını doğruladı. Yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın yayınladığı habere göre Devrim Muhafızları Hava-Uzay Birimi yetkilisi Amirali Hacızade “Füze denemelerimize devam edeceğiz ve bu son denememiz önemli bir sınavdı. Amerikalıların tepkisi, bu denemenin onlar için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu yüzden seslerini yükselttiler” dedi.

Hacızade İran’ın yılda yaklaşık 50 füze denemesi yaptığını belirtti.

ABD, İran'ın deneme yaptığını açıklamıştı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Aralık ayının başında yaptığı açıklamada İran’ın birçok başlık taşıyabilen ve Ortadoğu ve Avrupa’ya ulaşma kapasitesine sahip bir balistik füze denediğini belirtmişti.

Bu konu üzerinde görüşmelerin yapıldığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin geçen haftaki toplantısında da Amerika, İngiltere ve Fransa, füze denemesinin Tahran’ın askeri programlarına yönelik BM ambargolarını deldiği açıklamasında bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump 2018 yılı Mayıs ayında İran’la uluslararası nükleer anlaşmadan ülkesini çekti ve daha sonra Tahran’a yönelik yaptırımları yeniden devreye soktu. Trump, anlaşmayı İran’ın balistik füze geliştirme programını ve Suriye, Yemen, Lübnan’la Irak’taki silahlı gruplara desteğini kısıtlama konusunda yetersiz kaldığı gerekçesiyle sert şekilde eleştiriyordu.

BM İran’a bu yönde bir kısıtlama getirmedi

Füzelerin nükleer başlık özelliği taşımadığını iddia eden İran ise askeri kapasitesi konusunda Washington’la müzakereler seçeneğini dışladı.

Tasnim Haber Ajansı’nın Salı günü geçtiği habere göre, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif balistik füzelerin hiçbir zaman müzakere konusu olmadığını, BM’nin İran’a bu yönde bir kısıtlama getirmediğini savundu.

Nükleer anlaşmanın onaylandığı, 2015 tarihli BM Güvenlik Konseyi 2231 sayılı kararı, İran’dan sekiz yıl boyunca, nükleer silah taşıma kapasitesi olan balistik füzeler üzerinde çalışma yapmaması çağrısını da içeriyordu.

Fars Haber Ajansı’nın haberine göre, İran Devrim Muhafızları Komutanı General Muhammed Ali Caferi Salı günü yaptığı açıklamada, “Amerika’nın gücü azalıyor. Düşmanlar İslam Cumhuriyeti’ni devirme konusunu gündeme getirmeye cüret bile etmesinler. Böyle birşey olursa bu istekleri onları mezara götürür” dedi.