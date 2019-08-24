0553 313 94 23

İran ABD'li Demokrasileri Savunma Vakfını yaptırım listesine aldı

İran Dışişleri Bakanlığı, Demokrasileri Savunma Vakfı ve Başkanı Mark Dubowitz'in "İran'ın hayati çıkarlarının ve güvenliğinin zarar görmesi için ciddi şekilde çaba gösterdiği" gerekçesiyle yaptırım listesine alındığını açıkladı

24 Ağustos 2019 Cumartesi 21:24
İran ABD'li Demokrasileri Savunma Vakfını yaptırım listesine aldı

TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli Demokrasileri Savunma Vakfı (FDD) ve Başkanı Mark Dubowitz'i yaptırım listesine aldığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD merkezli Demokrasileri Savunma Vakfı ve Başkanı Mark Dubowitz'in "lobicilik ve olumsuz propagandalarla" İran'a karşı uygulanan yaptırımların planlama ve uygulama aşamasında etkili oldukları belirtildi.

Açıklamada, FDD ve Dubowitz'in "İran'ın hayati çıkarlarının ve güvenliğinin zarar görmesi için ciddi şekilde çaba gösterdiği" gerekçesiyle "İnsan hakları ihlalleri ve ABD'nin bölgedeki terörizm ile maceracı adımlarıyla mücadele kanunu" çerçevesinde yaptırım listesine alındığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca "İran rejimini değiştirmek amacıyla ABD tarafından devreye sokulan yaptırımların ülkenin ulusal güvenliği, bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve egemenliğine darbe vurmak için uygulandığı" ifade edildi.

Söz konusu yaptırımların "halkın can güvenliği, sağlığı ve özgürlüğünü tehlikeye düşürdüğü" aktarılan açıklamada, "Yaptırımların sonucunda içerideki ve dışarıdaki ticaret ile çevreye ciddi zararlar vermiştir. Havacılık, gemicilik ve diğer birçok alanın güvenliğini bozmuş ve İran halkına karşı tam bir ekonomik savaşa dönüşmüştür." değerlendirmeleri yer aldı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 21:24
  1. ABD
  2. iran
  3. Tahran

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzincan’da iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı
    1. Erzincan’da iki ayrı trafik kazasında..
    2. Başakşehir’de 4 değişiklik
    3. Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa..
    4. Sinoplu Uzm. Onbaşı İdris Gezer,..
    5. İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik..
    6. Yasmani Copello, olimpiyat kotası aldı
    7. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019..
    8. Siirt'te 2 terörist etkisiz hale..
    9. Dünya liderleri G7 Zirvesi için bir..
    10. Liverpool, Arsenal'i Salah ile yendi
    11. Tolga Ciğerci 494 gün sonra 11’de
    12. Tolga Ciğerci ve Deniz Türüç ilk 11’de
    13. Bakanlık duyurdu! İlk uçuş gerçekleşti
    14. Bayern Münih sezonun ilk galibiyetini..
    15. Geleneksel Yayladağı Festivali başladı
    16. Işıklar Jandarma Meslek Yüksekokulu..
    17. Başakşehir Emre Belözoğlu’nu unutmadı
    18. Süper lig 2. hafta maç skorları Süper..
    19. Fenerbahçe tribünleri simsiyah!
    20. Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 -..
    21. "Makam verilmezken yan çizenlerden..
    22. Futbol: Süper Lig
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de
    24. Safranbolu, Emine Bulut’u unutmadı
    25. İran ABD'li Demokrasileri Savunma..
    26. Juventus yeni sezona galibiyetle..
    27. Cezayir'de emniyet genel müdürü..
    28. Rusya'da helikopter düştü: 1 ölü
    29. "Ben ambulans çağırın diyorum, onlar..
    30. Kask hayatını kurtardı
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!