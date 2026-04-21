İran, ABD ve İsrail savaşı yeniden kızıştı! Petrol ve altın fiyatlarında hareketlilik

ABD, İsrail ve İran arasında patlak veren savaşın ardından yürütülen müzakere süreci devam ederken Araştırmacı gazeteci-yazar Vehbi Korkutata dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Korkutata'nın yazısı şöyle:

ABD ve İran arasında "Hürmüz Boğazı"nda yaşanan gerginlik piyasaları hareketlendirdi. Petrol fiyatları sert bir şekilde yükselirken, altın ve gümüş fiyatlarında gerileme kaydedildi!

İran'dan sert açıklama: Donald Trump'ın nükleer hakkında bizi uyarma hakkı yok ve olamazda!

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Trump bir halkın haklarını engelleme ve İran'ın nükleer haklarından yararlanamayacağını söyleme hakkı yok ve olamazda!" dedi.

İsrail insanları suikastla öldürdüğü için övünüyor ve sonra ABD, İran'ı "Terörist Devlet" olarak nitelendiriyor.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Biz kimi suikastla öldürdük?"

İran'dan BMGK ülkelerine beklenmedik mektup!

Operasyonda radyoaktif sızıntı tehlikesi.

İran, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği (BM) ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ülkelerine mektup yazarak, "ABD ve İsrail, İran'ın nükleer tesislerine yaptığı operasyonların zararlarını telafi etmeli" dedi.

Donald Trump: Barış anlaşması olacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, müzakerelerin devam etmesine rağmen barış ihtimalinin sürdüğünü belirterek, İran'ın reddetmesi durumunda sert sonuçlar doğurabileceği vurgulayarak "Ya güzellikle ya zorla olacak" dedi.

Trump: Umarım İran düzgün davranır.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasında varılan 10 günlük ateşkesle ilgili yeni açıklamada bulundu. Trump, "Hizbullah, umarım bu önemli dönemde iyi ve düzgün davranır. Eğer öğle yaparlarsa bu onlar için harika olur" dedi.

Aslında bu bir tehdittir.

Donald Trump: Yakında 70 yıldır beklenen gün gelecek

ABD Başkanı Trump, ABD'nin Venazuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro 3 Ocak'ta askeri müdahaleyle yakalandığını hatırlatan Trump, "çok yakında, bu büyük güç sayesinde 70 yıldır beklenen gün gelecek. Buna "Küba için Yeni bir Şafak deniyor" dedi.

Netanyahu iddiası sonrası "Bilgi Savaşları" kızışıyor!

Dezenformasyon mu, gerçek mi?

Kuzey Kore Devlet Televizyonu'nun (KCTV), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran saldırılarında hayatını kaybettiği yönündeki sarsıcı iddiası sonrası Dünya başkentleri teyakkuza geçti. Petrolpiyasası.com olarak ilk andan itibaren takip ettiğimiz bu gelişmede, uluslararası haber ajansları ve resmi kanallardan peş peşe yalanlamalar geliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran ateşkesi ciddi şekilde ihlal etse de barış anlaşmasının olacağını düşünüyorum."

Hadi Oradan, senin sözüne kim inanır, bana göre zaman kazanmasıdır!

İran, Trump'ın sözlerine güvenmiyor!

İran, ABD ile yeni bir müzakere turuna artık katılmayacağını duyurdu. Pakistan'lı sözcüğe göre, İran artık Trump'ın sözlerine güvenmiyor ve hiçbir zaman da güvenmemişti.

Hürmüz boğazı dünyaya açılan bir kapıdır. Dünyanın hareketliliği bu kapıdan geçer!