İran, ABD kongre binasının havaya uçurma görüntülerini yayınladı
İran, ABD Kongre Binası’nın füzeler ile havaya uçurulduğu görüntülerin yer aldığı simülasyon bir video paylaştı.
İran devlet televizyonu, yayınladığı propaganda videosunda, ABD Kongre Binası’nın füzeler ile havaya uçurulduğu görüntüleri paylaştı.
İran Devlet Televizyonu, 2 Mayıs Pazar günü İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in halka hitaben yaptığı açıklama öncesi, ABD Kongre Binası’nın havaya uçurulduğu propaganda videosu yayınladı. Yayınlanan videoda İran, ABD askerlerinin geçiş töreni sırasında balistik füzeler ile ABD Kongre Binası’nı havaya uçurdu. Görüntülerde, ABD Kongre Binası’nın füzeler ile hedef alınmasının ardından İranlı askerlerle birlikte Kudüs’e yürüdükleri sahnelere yer verildi.