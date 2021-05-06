  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Hulusi Akar'dan kritik görüşme
Devlet başkanı Çin'in bağışladığı aşıları geri gönderiyor
Beşiktaş'tan derbi için sürpriz kadro
AK Parti, CHP’ye sordu: Neden astınız?
Dünya İran, ABD kongre binasının havaya uçurma görüntülerini yayınladı
Dünya

İran, ABD kongre binasının havaya uçurma görüntülerini yayınladı

İran, ABD Kongre Binası’nın füzeler ile havaya uçurulduğu görüntülerin yer aldığı simülasyon bir video paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 14:32:00 -

İran devlet televizyonu, yayınladığı propaganda videosunda, ABD Kongre Binası’nın füzeler ile havaya uçurulduğu görüntüleri paylaştı.

İran Devlet Televizyonu, 2 Mayıs Pazar günü İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in halka hitaben yaptığı açıklama öncesi, ABD Kongre Binası’nın havaya uçurulduğu propaganda videosu yayınladı. Yayınlanan videoda İran, ABD askerlerinin geçiş töreni sırasında balistik füzeler ile ABD Kongre Binası’nı havaya uçurdu. Görüntülerde, ABD Kongre Binası’nın füzeler ile hedef alınmasının ardından İranlı askerlerle birlikte Kudüs’e yürüdükleri sahnelere yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Polisleri diri diri yakmak istediler! İç savaşın ayak sesleri
Dünya

Polisleri diri diri yakmak istediler! İç savaşın ayak sesleri

Kolombiya'da hükümetin yeni vergi reformu ve yoksulluk nedeniyle 28 Nisan'dan bu yana gözteriler şiddetlenerek devam ediyor. Yüzlerce ölü ve..
AK Parti'nin paylaşımı küfürbaz Barbaros'u kudurttu
Siyaset

AK Parti'nin paylaşımı küfürbaz Barbaros'u kudurttu

AK Parti'nin sosyal medya hesabından paylaştığı ve CHP'nin yalanlarını konu alan video bu topraklarla barışık olmayan ve birçok kez bu vatan..
Kolombiya'da ortalık kan gölü! Polis infaza başladı
Dünya

Kolombiya'da ortalık kan gölü! Polis infaza başladı

Latin Amerika ülkesi kan gölüne dönerken ülkede tam bir iç savaş manzarası hakim. Polisin yargısız infaz yaptığı ve bazı evleri de ateşe ver..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay