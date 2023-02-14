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Ekonomi Irak'tan Türkiye'ye petrol yardımı! Türkiye kararı: 30 bin ton akaryakıt desteği! Böyle duyurdular
Ekonomi

Irak'tan Türkiye'ye petrol yardımı! Türkiye kararı: 30 bin ton akaryakıt desteği! Böyle duyurdular

Irak hükümeti, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye kükürt oranı yüksek 30 bin ton akaryakıt destteğinde bulunma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 19:56:00 - 2023-02-14 20:32:03
Irak'tan Türkiye'ye petrol yardımı! Türkiye kararı: 30 bin ton akaryakıt desteği! Böyle duyurdular

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararlara yer verildi.

Petrol Bakanlığının, deprem yardımı kapsamında Türkiye'ye kükürt oranı yüksek 30 bin ton akaryakıt desteğinde bulunacağı belirtildi.

Bağdat yönetimi depremlerden etkilenen Suriye'ye de aynı özelliğe sahip 60 bin ton akaryakıt bağışında bulunacak.

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