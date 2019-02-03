Irak'tan 'Saddam' iddialarına yalanlama!

Irak Yüksek Yargı Konseyi’nden yapılan açıklamada, Saddam Hüseyin’in övülmesinin yasaklandığı ve bunun için ceza belirlendiği konusunda medyada gezen haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, herhangi bir suça ilişkin ceza kanunun çıkarılmasının yasama organı olan temsilciler meclisinin yetkileri arasında olduğu ifade edildi.

Irak’ta birkaç gün önce sosyal medya siteleri ve bazı yerel medya organlarında sosyal medyada Saddam Hüseyin’i öven kişilere 5 ile 15 yıl arasında hapis cezası verilmesi yönünde karar çıkarıldığına dair bilgiler dolaşmaya başlamıştı.