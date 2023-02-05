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Gündem Irak'tan Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki: Bu terör olayıdır! Kerkük'te Kur'an-ı Kerim dağıtıldı!
Gündem

Irak'tan Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki: Bu terör olayıdır! Kerkük'te Kur'an-ı Kerim dağıtıldı!

Kerkük'te, "Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki" gösterisinde Kuran-ı Kerim dağıtıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 00:22:00 - 2023-02-05 00:27:02
Irak'tan Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki: Bu terör olayıdır! Kerkük'te Kur'an-ı Kerim dağıtıldı!

Irak'ın Kerkük kentinde Türkmen Fatih Din Alimleri Derneği, Kur'an-ı Kerim'e yapılan çirkin saldırılara tepki amacıyla tarihi Kerkük kalesinde düzenlenen gösterinin ardından halka Kur'an-ı Kerim dağıttı.

Onlarca kişinin katıldığı gösteride, İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in yırtılması ve yakılması protesto edildi.

Türkmen Fatih Din Alimleri Derneğince, düzenlenen gösterinin ardından halka Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

Kerkük'ün Musalla semtindeki Tokatlı Camisi İmam ve Hatibi Hişam Avcı, gazetecilere, İsveç ve bazı Avrupa ülkelerinde Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyledi.

- "Bu çirkin olay bir nevi terördür"

İsveç hükümetinin olaya seyirci kalmasını hayretle karşıladıklarını aktaran Avcı, "Bir adet Kur'an-ı Kerim yaktıysalar bugün burada bin adet Kur'an-ı Kerim dağıttık." ifadelerini kullandı.

"Bu çirkin olay bir nevi terördür. Bunlara sessiz kalan ve koruyanların terörü destekleyenlerden bir farkı yoktur." diyen Avcı, bu ve benzeri eylemlerin önüne geçilmesi çağrısında bulundu.

Avcı, sadece yazılı ve sözlü tepkilerle yetinilmemesi gerektiğini belirterek, "Tüm Müslüman ülkeleri İsveç mallarını satın almamaya ve boykot etmeye çağırıyorum." diye konuştu.

Müslümanlar olarak tüm dinlere saygı ve hürmet duyduklarına dikkati çeken Avcı, herkesi de İslam dini ve kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'e saygı duymaya davet etti.

 

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