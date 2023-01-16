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Dünya Irak'tan işgalcisine: Gitme kal
Dünya

Irak'tan işgalcisine: Gitme kal

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak'taki ABD varlığının devam etmesi gerektiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 01:41:00 -
Irak'tan işgalcisine: Gitme kal

ABD'li The Wall Street Journal'a konuşan Muhammed Şiya es-Sudani, DEAŞ'ın ortadan kaldırılmasına ihtiyaç olduğunu belirterek, Irak'ı iki kez işgal eden ABD'nin ülkede kalmalarına biraz daha ihtiyaç olduğunu söyledi.

2 bin ABD askeri var

Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak kuvvetlerini eğitmek amacıyla yaklaşık 2 bin askeri personeli bulunuyor.

Sudani, Irak'ın hem ABD hem de İran ile iyi ilişkilere sahip olmak istediğini söyledi. ABD geçmişte iki kez işgal ettiği Irak'ta DEAŞ bahanesiyle varlık gösteriyor.

Sudani'nin işi zor

Koronavirüs ve DEAŞ gibi problemlerle boğuşan Irak'ta ağır bir ekonomik kriz yaşanıyor. Hem ABD hem de İran ile ilişki kurmak zorunda kalan Sudani, bunun yayınnda bir de iç karışıklıklarla uğraşmak zorunda. Ülkede tansiyon zaman zaman tırmanırken ülkede en büyük tehdit ise ülkede bir iç savaş çıkması.

Kaynak: Yeni Akit

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