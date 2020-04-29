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Aktüel

Irak’tan gelen 289 Türk işçi Kütahya ve Afyonkarahisar’a hareket etti

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Irak’ın Basra kentinden Eskişehir’e getirilen toplam 289 Türk işçi, karantina amacı ile 15 otobüs ile Afyonkarahisar ve Kütahya illerine gönderildi.

2020-04-29 17:30:48 -
Irak’tan gelen 289 Türk işçi Kütahya ve Afyonkarahisar’a hareket etti

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Irak’ın Basra kentinden Eskişehir’e getirilen toplam 289 Türk işçi, karantina amacı ile 15 otobüs ile Afyonkarahisar ve Kütahya illerine gönderildi.


Korona virüs sürecinde yurt dışında yaşayan ve çalışan Türk vatandaşların ülkeye nakilleri devam ediyor. Son olarak Irak’ın Basra kentinde çalışan 289 Türk işçi, Türk Hava Yolları’na ait ‘Göbeklitepe’ isimli yolcu uçağı ile Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’na indi. Burada kayıt işlemleri yapılan işçilerden 150’si Kütahya, 139’u da Afyonkarahisar’a otobüsler ile transfer edilmeye başlandı. İşçiler, buralardaki yurtlarda belirlenin süre içinde karantina altında tutulacaklar.

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