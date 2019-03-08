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Irak’tan geldi, Mardin’e 15 milyon dolarlık yatırım yaptı

Yaklaşık 10 yıl önce Irak’tan Mardin’e gelen Zine Tatar, devletten de aldığı destekle 15 milyon dolara tavuk çiftliği kurdu. Yem ve gübre fabrikası ile birlikte çalışmalarına devam eden Tatar, günde 330 bin adet olan yumurta sayısını 1 milyona çıkarmayı hedefliyor.

08 Mart 2019 Cuma 17:30
Irak’tan geldi, Mardin’e 15 milyon dolarlık yatırım yaptı

Kadın girişimci olarak Mardin’e yaptığı yatırımla diğer kadınların takdirini kazanan Zine Tatar’ın Mardin macerası 10 yıl önce başladı. Irak’tan Mardin’e gelen Tatar, Yeşilli ilçesinde 15 milyon dolar harcayıp devlet desteği de alarak tavuk çiftliği kurdu. Günde 330 bin yumurta elde eden Tatar’ın en büyük hedefi bu sayıyı günde 1 milyona çıkarmak.

Bağdat’ta ziraat mühendisliği eğitimi aldığını ve Irak Tarım Bakanlığında üst düzey yöneticilik yaptığını belirten Zine Tatar, yağmurlama, sulama, damla sulama yöntemleri ile ilgilendiğini söyledi. Mardin’in güzel bir şehir olduğunu ve burada yatırım yapmak istediğini kaydeden Tatar, “Yumurta çiftliğimiz vardı. Toplam günlük yumurta kapasitemiz her gün 330 bin yumurta üretimi yapıyoruz. Çok iyi bir üretim, iç piyasaya veriyoruz. Çok hijyenik bir şekilde devam ediyoruz. Kadınlar için eğitim lazım, cehalet cesaretten gelmez. Eşim çok iyi bir yönetici, Kadın Girişimciler Başkanı Deniz Giray Mardin’de bana çok destek oldu. Her işte zorluk vardır, hırs vardı ama bilgi vardı. 15 milyon dolarlık yatırım yaptık. Benim hedefim 470 bin hayvanımız var, hedefim Mardin’de günlük 1 milyon yumurta üretimi yapmak” dedi.

"Hibe ve projeler doğru yerde kullanılmalı"

Kurdukları entegre tesiste her şeyin otomatik olarak işlediğini anlatan Tatar, şöyle devam etti:

“Tavuk kümesleri için sağlıklı yem kullanma zorunluluğu var. Bunun için yem fabrikasını kurduk. Saatte 15 ton üretim yapabilen bir fabrika. Biz günlük 45 ton yem kullanıyoruz. Yemler el değmeden makine sistemi ile tavuklara belirlenen şekilde aktarılıyor. Bunun yanında tavukların gübrelerini de değerlendiriyoruz. Bunun için de fabrika kurduk. Tavukların bulunduğu kümeslikten dışkıları otomatik olarak gübre fabrikasına gönderiliyor, kurutulduktan sonra işlenerek paketleniyor. Çok değerli organik bir gübre elde ediyoruz. Devletin hibe ve destek projeleri doğru yerde kullanılırsa ülke ekonomisine büyük katkılar sağlanmış olur ve istihdam alanları genişler.”

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:30
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