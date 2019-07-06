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Irak'tan bakanlık çalışanlarına akıllı telefon yasağı

Irak İmar, İskan ve Belediye Bakanlığı, önemli resmi evrakın dışarıya sızdırılması tehlikesine karşı bakanlık çalışanlarının akıllı telefon kullanımını yasakladı

06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:01
Irak'tan bakanlık çalışanlarına akıllı telefon yasağı

Irak İmar, İskan ve Belediye Bakanlığı, önemli belgelerin sızdırılması riskinin önlenmesi çerçevesinde bakanlık çalışanlarının akıllı telefon kullanmasının yasaklandığını açıkladı. İmar, İskan ve Belediye Bakanı Bengin Rekani, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığın farklı birimlerindeki iş akışını takip etmek için yapılan saha incelemesinde, çalışanların akıllı telefonları çok uzun süre kullandığının tespit edildiğini belirtti.

Bakanlığa ait önemli resmi evrakın dışarıya sızdırılması riskinin olduğuna dikkati çeken Rekani, "1 Ağustos itibariyle tüm bakanlık çalışanlarının akıllı telefon kullanması yasaklandı. Bunun yerine akıllı olmayan cep telefonu modellerinin kullanılmasına karar verildi" ifadelerini kullandı. Iraklı Bakan Rekani, cep telefonu yasağına uymayan çalışanlar hakkında ise yasal işlem başlatılacağı uyarısında bulundu.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:01
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