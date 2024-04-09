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Dünya Irak'tan ABD açıklaması: Mutabakat sağlandı
Dünya

Irak'tan ABD açıklaması: Mutabakat sağlandı

Yeniakit Publisher
2024-04-09 23:53:00 -
Irak'tan ABD açıklaması: Mutabakat sağlandı

Irak, DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon güçlerinin görevinin sonlandırılması konusunda ABD ile mutabakata vardı.

Irak, ülkedeki ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin görevini sonlandırmak için oluşturulan ikili komitenin ABD ile kalıcı bir güvenlik ortaklığı kurma konusunda mutabakata sağlandığını duyurdu.

ABD ve Irak arasında ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin görevini sonlandırmak için oluşturulan Irak Yüksek Askeri Komitesi, ABD ile kalıcı bir güvenlik ortaklığı kurma konusunda mutabakata sağlandığını duyurdu.

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Tümgeneral Yahya yaptığı yazılı açıklamada, Irak Yüksek Askeri Komitesi, Uluslararası Koalisyonun Irak’taki misyonunun sona erdirilmesiyle ilgilenen Irak’taki Uluslararası Koalisyon Yüksek Askeri Komitesi ile başkent Bağdat’ta bir toplantı gerçekleştirdiğini belirterek, “Toplantıda, alt komitelerin Ocak 2024’te göreve başlamasından bu yana yaptığı çalışmaları ele alınarak, terör örgütü DEAŞ tehdidi, mevcut güvenlik durumu ve Irak güvenlik güçlerinin yetenekleri değerlendirildi” ifadelerine yer verdi.

Komitenin Irak güvenlik güçlerinin terör örgütü DEAŞ’a karşı mücadele olanağının olduğu konusunda mutabık olduklarını belirten Resul, “Alt komiteler, Irak’taki uluslararası koalisyonun Irak ile ABD arasında ikili güvenlik ortaklığı kurulmasına geçişine ilişkin takvime ilişkin karar alınması amacıyla Yüksek Askeri Komite’ye değerlendirmelerde bulunmak üzere çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Kaynak: AA
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