Irak'taki Şii siyasi liderler, Sadr Hareketi'nin kazandığı seçimin sonuçlarını kabul etmediklerini açıkladı

Bağdat’ta Fetih Koalisyonu lideri Hadi el-Amiri’nin evinde toplanan eski Başbakanlardan Nuri el-Maliki ve Haydar el-İbadi ile Haşdi Şabi Başkanı Falih Feyyad ve Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim, seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Toplantı sonrası yayınlanan açıklamada, "Açıklanan nihai olmayan seçim sonuçlarını daha önce kabul etmediğimizi duyurmuştuk. Son iki günde seçim sonuçlarının açıklanması noktasında yaşanan kaosu ve gerçeklerin açık şekilde ilan edilmemesinden dolayı Yüksek Seçim Komiserliği’ne karşı güvenimiz sarsıldı. Dolayısıyla seçim sonuçlarını bu şekliyle tekrar reddettiğimizi duyuyoruz. Bu sonuçların kabul edilmesi, toplumsal barışı tehlikeye atacak." denildi.

Irak’ta 10 Ekim’de yapılan erken genel seçimlerde nihai olmayan sonuçlara göre, Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu, 329 sandalyeli Meclis'e 73 vekil gönderdi.

Meclis'in ikinci büyük grubunun ise 38 sandalyeyle eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin (Sünni) liderlik ettiği Takaddum Partisi olduğu belirtildi.

Eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu da 37 vekille üçüncü sırada yer aldı.

İran’a yakın Fetih Koalisyonu ise 14 sandalye elde ederken, Hekim ve İbadi’nin oluşturduğu ittifak ise 4 sandalye elde edebildi.

Sadr dışındaki Şii siyasi liderler, sonuçlarla oynandığını ve seçime hile karıştırıldığını iddia ediyor.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği, kesin sonuçları henüz açıklamadı.

Irak'ta 2003 yılından bu yana beşincisi yapılan seçimlerin, yüzde 41'le en düşük katılım oranına sahip seçim olduğu ifade edildi.