Irak'taki seçim sonuçları açıklandı
Gündem

Irak'taki seçim sonuçları açıklandı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Irak'taki seçim sonuçları açıklandı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Başbakan Sudani'nin başını çektiği İmar ve Kalkınma Koalisyonu birinci olurken, eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin Takaddüm Partisi ikinci ve eski Başbakanlardan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu ise üçüncü oldu.

Ülkede dün gerçekleştirilen seçim sonuçları, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği Konseyi Başkanı Yargıç Ömer Ahmed Muhammed ve komiserlik üyeleri tarafından yapılan basın toplantısında açıklandı.

 

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Başbakan Sudani'nin başını çektiği İmar ve Kalkınma Koalisyonu birinci olurken, eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin Takaddüm Partisi ikinci ve eski Başbakanlardan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu ise üçüncü oldu. Şii siyasi ve dini liderlerden Ammar Hekim'e bağlı Ulusal Devlet Güçleri İttifakı dördüncü ve Asayib Ehlilhak Hareketi'ne bağlı Sadikun listesi ise beşinciliği elde etti.

