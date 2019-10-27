Sadr grubu Meclis'te muhalefete geçti

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’a bağlı, meclisin en büyük grubu Sairun Koalisyonu, muhalefete geçtiğini ve göstericilerin talepleri yerine getirilene kadar tüm grup milletvekillerinin mecliste oturma eylemi yapacaklarını duyurdu.

Sairun Koalisyonu milletvekilleri, devam eden hükümet karşıtı gösterilerden dolayı Bağdat’ta basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Sairun Koalisyonu Meclis Grup Başkanı Nebil Tarfi, mecliste resmi olarak muhalefete geçtiklerini bildirdi.

Tarfi, hükümetin, göstericilerin taleplerini yerine getirene kadar tüm grup milletvekillerinin mecliste oturma eylemine başlayacaklarını da söyledi.

Mukteda es-Sadr, ülkede yaşanan gösterilere karşı bugün yaptığı yazılı açıklamada, siyasetçilerin hükümeti istifaya zorlamasını istedi.

Sairun Koalisyonu, 329 milletvekili bulunan Irak Meclisinde 54 sandalye ile en büyük grubu oluşturuyor.

Irak Meclisinde daha önce de Şii lider Ammar el-Hekim’e bağlı Ulusal Hikmet Akımı milletvekilleri gösteriler nedeniyle muhalefete geçmişti.

İkinci dalga protestolarda ölü sayısı 67'ye yükseldi

Irak'ta ikinci dalga protesto gösterileri üçüncü güne girdi. Şu ana kadar ölenlerin sayısı 67'ye yükseldi.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de patlak veren ve yaklaşık bir hafta boyunca devam eden gösteriler geçtiğimiz cuma günü yeniden başlamıştı.