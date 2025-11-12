  • İSTANBUL
Irak’taki kritik seçimde katılım oranı belli oldu! Gözler seçim sonuçlarında

Irak’taki kritik seçimde katılım oranı belli oldu! Gözler seçim sonuçlarında

Irak'ta gerçekleştirilen genel seçimlere katılım oranı yüzde 56 olarak açıklandı. Şimdi gözler Irak Yüksek Seçim Komiserliği tarafından açıklanacak olan sonuçlara çevrildi.

Komşumuz Irak’taki kritik seçimde katılım oranı belli oldu. Dün gerçekleştirilen genel seçimlere katılım oranı yüzde 56 olarak açıklandı.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre oyların yüzde 99,98'inin sayımı bitti.

Komiserlik, söz konusu veriler ışığında katılım oranının da yüzde 56,11 olduğunu açıkladı.

Ülke genelinde 21 milyon 404 bin 291 kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçimlerde 329 sandalyeli Irak Meclisine girebilmek için 7 bin 744 aday yarıştı.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği, seçim sonuçlarını sandıklar kapandıktan 24 saat sonra açıklayacağını duyurmuştu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü açıkladı. B..
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kayıp olan annesiyle birlikte 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu. Kayıp anne Huriye Helvacı ise aranıyor...
İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan 3 bin 900 sayfalık iddianamede CHP ile ilgili dikkat çeken bir detay da yer aldı. ..
