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Aktüel

Irak'taki Kadiri tarikatı lideri Kesnezani toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-07-10 23:47:12 -
Irak'taki Kadiri tarikatı lideri Kesnezani toprağa verildi

SÜLEYMANİYE (AA) - Irak'taki Kadiri tarikatı lideri Şeyh Muhammed Kesnezani, Süleymaniye kentinde düzenlenen dini törenle defnedildi.

ABD'de tedavi gördüğü bir hastanede 4 Temmuz'da vefat eden Kesnezani'nin cenazesi, bugün özel bir uçakla Süleymaniye Havalimanı'na getirildi ve ardından kentte toprağa verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen, Kesnezani'nin cenazesine Irak'tan ve İran'dan gelen yüzlerce tarikat mensubu katıldı.

Kesnezani'nin cenaze törenine katılmak için İran'dan birçok tarikat mensubu sınır kapısını basıp pasaportsuz şekilde Irak'a giriş yapmıştı.

- Tarikatın başına oğlu geçti

Yerel medyada çıkan haberlere göre, hayatını kaybeden tarikat lideri Kesnezani'nin yerine en büyük oğlu Şeyh Nehro Şeyh Muhammed Kesnezani seçildi.


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