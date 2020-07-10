Irak'taki Kadiri tarikatı lideri Kesnezani toprağa verildi
SÜLEYMANİYE (AA) - Irak'taki Kadiri tarikatı lideri Şeyh Muhammed Kesnezani, Süleymaniye kentinde düzenlenen dini törenle defnedildi.
ABD'de tedavi gördüğü bir hastanede 4 Temmuz'da vefat eden Kesnezani'nin cenazesi, bugün özel bir uçakla Süleymaniye Havalimanı'na getirildi ve ardından kentte toprağa verildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen, Kesnezani'nin cenazesine Irak'tan ve İran'dan gelen yüzlerce tarikat mensubu katıldı.
Kesnezani'nin cenaze törenine katılmak için İran'dan birçok tarikat mensubu sınır kapısını basıp pasaportsuz şekilde Irak'a giriş yapmıştı.
- Tarikatın başına oğlu geçti
Yerel medyada çıkan haberlere göre, hayatını kaybeden tarikat lideri Kesnezani'nin yerine en büyük oğlu Şeyh Nehro Şeyh Muhammed Kesnezani seçildi.