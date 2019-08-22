Irak'taki ilk seyyar benzinlik yolda kalanların imdadına yetişiyor

SÜLEYMANİYE (AA) - MAZIN BAQAL / DLSHAD AHMED - Irak'ta ilk kez hayata geçirilen seyyar benzinlik projesiyle, yakıtı biterek yolda kalan araçların imdadına yetişiliyor.

Seyyar benzinlik projesi Süleymaniye'deki bir şirket tarafından hayata geçirildi. Şimdilik 5 araçla başlatılan uygulama, Iraklılar tarafından yoğun ilgi görüyor.

AA muhabirine konuşan projenin sahibi Kâra Ahmed, seyyar benzinlik uygulamasının Irak'ta bir ilk olduğunu söyledi.

Projeyi ilk olarak geçen Kurban Bayramı'nda uygulamaya koyduklarını anlatan Ahmed, "Seyyar benzinlik uygulaması Irak ve bölge için bir ilk. Daha önce ABD, Birleşik Krallık ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde gerçekleştirilen bu uygulamayı Irak halkı bizimle tanıdı." dedi.

Ahmed, Birleşik Krallık'ta kullanılana benzer bir sisteme sahip olan seyyar benzinliklerin son teknolojiyle donatıldığını ifade etti.

- Yolda kalan araçların ayağına gidiliyor

Uygulamanın ilk günden itibaren Irak halkının yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını vurgulayan Ahmed, şunları kaydetti:

"Projemiz kısa süre önce hayata geçmesine rağmen büyük rağbet görüyor. İnsanlar bize telefonla ulaşıyor ve yerlerini bildiriyor. Biz de en kısa sürede istedikleri konuma geliyoruz. Yakın gelecekte seyyar benzinlik araçlarımızı 5'ten 12'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Süleymaniye'nin ardından Irak'ın diğer bölgelerine de aynı uygulamayı götürmeyi planlıyoruz."

- Normal benzinliklerden daha ucuz

Ahmed, normal benzinliklerden daha ucuza normal, orta ve süper kaliteli benzin olmak üzere 3 çeşit benzin satışı yaptıklarını söyledi.

Bu uygulamayla yeni istihdam olanakları da sağladıklarını kaydeden Ahmed, şu ana kadar 30 kişiye iş imkanı sağlandığını ve açılacak yeni seyyar benzinlikler ile bu sayının daha da artacağını sözlerine ekledi.