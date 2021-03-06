Irak’taki Haçlı enkazına Papa’dan ziyaret

Haber Merkezi

Modernitenin her türlü imkanıyla donanmış haçlı birliğinin tarumar ettiği Irak’a bir ziyaret düzenleyen Katoliklerin Ruhani Lideri Papa Francis, dünya siyasi tarihinin en ikiyüzlü eylemine imza attı. Resmi rakamlara göre 2 milyondan fazla insanın öldüğü, milyonlarcasının da mülteci konumuna düştüğü, 200 binden fazla çocuğun kaybolduğu Irak savaşının mimarlarına tek kelam etmeyen Papa’nın ziyareti büyük bir ikiyüzlülük olarak değerlendirildi. ABD’nin başını çektiği haçlı koalisyonu tarafından yerle bir edilen ve yeraltı kaynaklarının yanı sıra müzelerdeki tarihi eserleri dahi çalınan Irak’a gerçekleştirilen ziyareti ‘barış elçisi’ kıvamında servis eden mütareke medyasının samimiyetsiz tavrı da mide bulandırdı. Gazetemize konuşan insan hakları aktivistleri ve yazarlar önemli açıklamalarda bulundu.

İnsan Hakları Savunucuları Derneği (İHSD) Genel Başkanı Ali Akbaş, “Irak’ta tarihin en kanlı katliamlarından biri gerçekleşti. Yaşanılan zulme hepimiz şahit olduk. O zaman kılını dahi kıpırdatmayan Papa’nın bugün o yaraları yeniden deşercesine oraya gitmesi ikiyüzlülükten başka bir şey değildir. Hele ki Papa’nın ziyaretini bir barış elçisi konumunda sunmak, iyilik meleğini yüce bir davranışı olarak lanse etmek de samimiyetten uzak bir davranış” ifadelerini kullandı.

Zulmü perdeliyorlar

Araştırmacı yazar Ercan Çifci, “Irak ve Suriye’yi kan gölüne çeviren, milyonlarca insanın tecavüze uğramasına ve yerinden yurdundan edilmesine sebep olan Haçlılar Papa Franciscus’u Irak’a gönderdi. Papa İran’ın da desteği ile Suriye ve Irak’ta akan kanı din suretine bürünerek, barış elçisi propagandası ile perdelemek istiyor. Oysa Biden’ın göreve gelmesinden itibaren Batı’da İslam dünyasına karşı bir hareketlilik başladı. Onun ziyaretleri salt bir kültürel etkinlik değil bilfiil kendi bağlılarına mesaj verme ziyaretidir” ifadelerini kullandı.