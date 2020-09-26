  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Irak'ta terör örgütü DEAŞ saldırısı: 1 ölü
Aktüel

Irak'ta terör örgütü DEAŞ saldırısı: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-09-26 01:16:41 -
Irak'ta terör örgütü DEAŞ saldırısı: 1 ölü

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentine bağlı bir köye terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından düzenlenen saldırıda bir kişi öldü.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın Kerkük'ün kuzeybatısındaki Bacvan köyüne saldırdığını söyledi.

Köye sızan beş teröristin silahlı saldırı düzenlediği evdeki bir kişinin hayatını kaybettiğini belirten Kemal, DEAŞ mensuplarının saldırıdan sonra köyü terk ederek bölgedeki kırsal yerlere kaçtığını ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin de bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. DEAŞ'ın ülkedeki askeri varlığına son verilmesinin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal kesimlerinde saldırıları devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
HDP'li Belediye Başkanı, skandalı ifşa edip istifayı bastı
Siyaset

HDP'li Belediye Başkanı, skandalı ifşa edip istifayı bastı

Halka hizmet etmeye çalıştığı için parti içinde çeşitli hakaretlere ve iftiralara maruz kaldığını söyleyen HDP’li Hoşhaber Belediye Başkanı ..
Azgın azınlık o müdürü yedi
Gündem

Azgın azınlık o müdürü yedi

Laikçi-sol kesimin kalelerinden biri olarak gördüğü Cağaloğlu Anadolu Lisesi’ni, maneviyatı yüksek, milli değerlerine bağlı, başarılı bir eğ..
Bakan Fahrettin Koca'dan sevindiren açıklama
Korona Virüs

Bakan Fahrettin Koca'dan sevindiren açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Samsun'dan açıklamalarda bulunarak, 'Vaka artışı hızı kontrol altında' dedi.
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı